Müzikseverlere Karne Günü Heyecanı Yaşatan Spotify Wrapped 2025 Yayınlandı

2025 yılının sonuna gelmemizle pek çok mecra bitirmek üzere olduğumuz yıl hakkında çeşitli derlemeler yapıyor, 2025'in panoramasını takipçilerine sunuyor. Bunlardan en çok merak edileni ise dünyaca ünlü müzik platformu Spotify tarafından her Aralık ayında yayınlanan özet diğer adıyla 'Spotify Wrapped'. Firma tarafından yapılan açıklamada kullanıcılardan uygulamayı yenilemeleri istendi ve gün içinde listelerin her kullanıcının mobil cihazına düşeceği duyuruldu.