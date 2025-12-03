onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Müzikseverlere Karne Günü Heyecanı Yaşatan Spotify Wrapped 2025 Yayınlandı

Müzikseverlere Karne Günü Heyecanı Yaşatan Spotify Wrapped 2025 Yayınlandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.12.2025 - 16:01

2025 yılının sonuna gelmemizle pek çok mecra bitirmek üzere olduğumuz yıl hakkında çeşitli derlemeler yapıyor, 2025'in panoramasını takipçilerine sunuyor. Bunlardan en çok merak edileni ise dünyaca ünlü müzik platformu Spotify tarafından her Aralık ayında yayınlanan özet diğer adıyla 'Spotify Wrapped'. Firma tarafından yapılan açıklamada kullanıcılardan uygulamayı yenilemeleri istendi ve gün içinde listelerin her kullanıcının mobil cihazına düşeceği duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyadaki pek çok müzikseverin adeta karne günü heyecanıyla beklediği o liste yayınlandı.

Dünyadaki pek çok müzikseverin adeta karne günü heyecanıyla beklediği o liste yayınlandı.

Yıl boyunca en çok dinlenen sanatçıların, şarkıların ve tarzların istatistiklerinin yayınlandığı bu liste sosyal medyada dört gözle bekleniyor. Uygulamanın kullanıcıları listeleri kendi hesaplarından paylaşıyor. Listeye https://www.spotify.com/tr-tr/wrapped/ adresinden ulaşabilrisiniz.

Tabii listenin açıklanmasıyla tepkiler de beraberinde geldi.

Tabii listenin açıklanmasıyla tepkiler de beraberinde geldi.
twitter.com

Beklentisi yüksek olanlar...

Beklentisi yüksek olanlar...
twitter.com

Sosyal anksiyeteye nanik yapanlar...

Sosyal anksiyeteye nanik yapanlar...
twitter.com

Bir de bunun post kirliliği yarattığını düşünenler oldu.

Bir de bunun post kirliliği yarattığını düşünenler oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha şimdiden paylaşanlar da var.

Daha şimdiden paylaşanlar da var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın