2025 Spotify Wrapped Ne Zaman Çıkacak, Çıktı mı? Spotify Özeti Ne Zaman Yayınlanır?

Dilara Bağcı Peker
25.11.2025 - 10:39

Spotify, dünya çapındaki milyonlarca kullanıcısıyla en popüler müzik platformları arasında birinci sırada yer alıyor. Müzik ve podcast dinlemeyi daha eğlenceli bir hale getiren Spotify, her sene sonunda ise kullanıcılarına o senenin özetini yani Spotify Wrapped'i sunuyor. Spotify Wrapped ile kullanıcılar bir senelik özetlerini inceleyebiliyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Spotify Wrapped her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir merakla bekleniyor.

Peki Spotify Wrapped 2025 ne zaman çıkacak? Spotify özeti ne zaman yayınlanır?

Spotify Wrapped 2025 Ne Zaman Çıkacak?

Spotify Wrapped 2025'in 26 Kasım'da veya 3 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor. Merakla beklenen Spotify Wrapped'in kesin bir yayın tarihi bulunmuyor. Beklenen tarih ise geçmiş yıllarda Spotify Wrapped'in yayınlanma tarihlerinden yola çıkılarak tahmin edilen bir tarihtir.

Spotify Wrapped, geçtiğimiz senelerde 4 Aralık Çarşamba 2023, 29 Aralık Çarşamba 2022, 30 Aralık Çarşamba 2021, 1 Aralık Çarşamba 2020 tarihlerinde yayınlanmıştı. Ancak Spotify Özet tarihi yaklaştıkça genellikle şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar artıyor. Bu sene henüz paylaşımlar yapılmadı. Dolayısıyla Spotify Özeti'nin Aralık ayında geleceği de ihtimaller arasında.

Spotify Wrapped Nedir, Ne Demek?

Spotify Wrapped, premium Spotify kullanıcılarının bir yıl içinde dinlediği 'en'lerin listesidir. Spotify, kullanıcılarına 'en çok dinlediğin şarkı, şarkıcı, podcast' gibi farklı alanlarda listeler sunar. Bu listeler de kullanıcıların sosyal medya hesapları tarafından paylaşılır. Son birkaç senedir yapılan bu uygulama o kadar popüler oldu ki artık diğer uygulamalar da kullanıcılarına wrapped listeler sunmaya başladı. 

Örneğin YouTube Music kullanıcıları da yıl sonu özetlerine artık ulaşabiliyor.

Spotify Wrapped'e Nasıl Bakılır?

Spotify Wrapped yayınlandığı zaman kullanıcının ana sayfasında görülür. Spotify özeti, daha sonra ana sayfanın bir yerine yerleştirilir ve kullanıcı istediği zaman yıllık özetine ulaşabilir.

