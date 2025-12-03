onedio
Zirve Yine Değişmedi: Spotify'da 2025 Yılında En Çok Dinlenen Sanatçılar Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 15:06

2025 müzik açısından dopdolu bir yıl oldu. Bu yıl viral olan ve listeleri altüst eden sayısız hit parçaya tanıklık ettik. Yıl sona ererken, Spotify'da da en çok dinlenen sanatçı unvanını kimin aldığını sonunda belli oldu. Gelin, küresel listelere damgasını vuran ve tüm yıl boyunca kulaklarımızdan eksik olmayan ilk 5 ismi inceleyelim.

1. 115 milyarın üzerindeki muazzam dinlenme sayısıyla Taylor Swift, 2025'in en çok dinlenen sanatçısı olmasıyla şaşırtmadı.

Son altı albümünün de Billboard 200 listesinde zirveye oturması, kariyerinin istikrarını kanıtlıyor. En yeni parçası 'The Fate of Ophelia' sadece Spotify'da yarım milyardan fazla dinlenerek listeleri domine etti. Bu rakamlar, onun tartışmasız bir şekilde bu kuşağın en büyük müzik ikonlarından biri olduğunu bir kez daha gösteriyor.

2. Listenin ikinci sırasında, 99 milyar dinlenmeyle Porto Rikolu rapçi ve şarkıcı Bad Bunny yer alıyor.

'DtMF' gibi viral hitleriyle 2025'e damgasını vuran sanatçının, reggaeton, trap ve duygusal anlatımı harmanlayan tarzı dinleyicileri 7/24 yakalıyor. 'Debi Tirar Mas Fotos' albümü, farklı Porto Riko tarzlarını bir araya getiren iş birlikleriyle dinleme listelerinde hala güçlü.

3. Üçüncü sıradaki Drake, 95 milyarı aşkın dinlenmeyle müzikal gücünü sürdürüyor.

'Nokia' adlı 2025 single'ı, sosyal medyada pek çok meme ve edite konu olsa da, dünya çapında 500 milyondan fazla dinlenerek En Büyük Hitler listelerinin vazgeçilmezi oldu. Eleştirilere müziğiyle yanıt veren Drake, dinleyicilerinin ne istediğini iyi biliyor kariyerinde emin adımlarla devam ediyor.

4. Dördüncü sırada, 75 milyar dinlenmeyle The Weeknd yer alıyor.

İmza niteliğindeki sinematik dokunuşunu 'Cry For Me' parçasına taşıyarak dinleyicileri bir kez daha etkiledi. 'Hurry Up Tomorrow' albümündeki synth-pop, R&B ve karanlık hikaye anlatımı, sanatçının önceki devasa hitlerinin de katkısıyla dinlenme sayılarını artırdı.

5. Listeyi 59 milyar dinlenmeyle kapatan Ariana Grande, 2025'te de müzik platformlarının güçlü isimlerinden.

Grande'nin 'Twilight Zone' şarkısı anında hayranların favorisi oldu. 'Dangerous Woman' gibi önceki albümlerindeki pop ve R&B'den, 'Eternal Sunshine' albümündeki daha sakin parçalara uzanan yelpazesi, tüm yaş gruplarından kitlelere hitap ettiğini gösteriyor.

Aşağıdaki sanatçılar, yalnızca yeni çıkan şarkılarıyla değil, aynı zamanda eski albümleri ve tüm kariyer katalogları üzerinden elde ettikleri toplam dinlenme sayısıyla zirveye yerleşti.

Bu verilerin, Spotify'ın yıllık olarak açıklamadığı rakamlara ulaşan ChartMasters kaynağından alındığını belirtelim.

