Zirve Yine Değişmedi: Spotify'da 2025 Yılında En Çok Dinlenen Sanatçılar Belli Oldu!
2025 müzik açısından dopdolu bir yıl oldu. Bu yıl viral olan ve listeleri altüst eden sayısız hit parçaya tanıklık ettik. Yıl sona ererken, Spotify'da da en çok dinlenen sanatçı unvanını kimin aldığını sonunda belli oldu. Gelin, küresel listelere damgasını vuran ve tüm yıl boyunca kulaklarımızdan eksik olmayan ilk 5 ismi inceleyelim.
1. 115 milyarın üzerindeki muazzam dinlenme sayısıyla Taylor Swift, 2025'in en çok dinlenen sanatçısı olmasıyla şaşırtmadı.
2. Listenin ikinci sırasında, 99 milyar dinlenmeyle Porto Rikolu rapçi ve şarkıcı Bad Bunny yer alıyor.
3. Üçüncü sıradaki Drake, 95 milyarı aşkın dinlenmeyle müzikal gücünü sürdürüyor.
4. Dördüncü sırada, 75 milyar dinlenmeyle The Weeknd yer alıyor.
5. Listeyi 59 milyar dinlenmeyle kapatan Ariana Grande, 2025'te de müzik platformlarının güçlü isimlerinden.
Aşağıdaki sanatçılar, yalnızca yeni çıkan şarkılarıyla değil, aynı zamanda eski albümleri ve tüm kariyer katalogları üzerinden elde ettikleri toplam dinlenme sayısıyla zirveye yerleşti.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
