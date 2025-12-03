Zirve Yine Değişmedi: Spotify'da 2025 Yılında En Çok Dinlenen Sanatçılar Belli Oldu!

Son altı albümünün de Billboard 200 listesinde zirveye oturması, kariyerinin istikrarını kanıtlıyor. En yeni parçası 'The Fate of Ophelia' sadece Spotify'da yarım milyardan fazla dinlenerek listeleri domine etti. Bu rakamlar, onun tartışmasız bir şekilde bu kuşağın en büyük müzik ikonlarından biri olduğunu bir kez daha gösteriyor.