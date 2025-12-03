onedio
article/share
Gençlik Bitmiş! Z Kuşağının Şifrelerle Arası Yaşlılardan Daha Kötü

Gençlik Bitmiş! Z Kuşağının Şifrelerle Arası Yaşlılardan Daha Kötü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 10:09

Yeni bir araştırma, dijital dünyanın içine doğmuş Z Kuşağının (1997 sonrası doğanlar) şifre tercihlerinin sanılanın aksine eski nesillere göre daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Parola yöneticisi NordPass'in analizine göre, Z kuşağının en popüler parolası '12345', ardından diğer ardışık sayı kombinasyonları geliyor. Listenin ilk sıralarında 'parola' kelimesi ve hatta 'skibidi' gibi zayıf tercihler dikkat çekiyor. 

Kaynak: Independent

Bunun aksine Baby Boomers kuşağının (1946-1964) nispeten daha güvenli parola tercihleri bulunuyor.

Uzmanlar, genç nesillerin siber güvenliğe dair içgüdüsel bir anlayışa sahip olduğu varsayımının bu bulgularla çürütüldüğünü belirtiyor. Yıllardır süren bilinçlendirme çabalarına rağmen, güçlü parola seçimi konusunda geniş çapta bir ilerleme kaydedilemediği görülüyor.

Parola yöneticisi Bitwarden'ın yaptığı bir anket de bu durumu destekliyor. Ankete göre, Z Kuşağı çalışanlarının %72'si aynı giriş bilgilerini birden fazla platformda tekrar tekrar kullanarak en yüksek 'parola yorgunluğu' oranını bildiriyor. Baby Boomers kuşağında ise bu oran yalnızca %42. Bu durum, gençlerin çok sayıda çevrimiçi hesabı yönetme yükünden bunaldığını gösteriyor.

Ancak durumun olumlu tarafları da mevcut. Araştırmalar, zayıf parola alışkanlıklarına rağmen Z kuşağının daha modern ve güvenli yöntemlere yönelme isteğini gösteriyor.

Google'ın raporu da bu bulguyu teyit ediyor: Dijital çağın içine doğanlar parolalar gibi eski güvenlik normlarını atlayarak, geçiş anahtarı (passkey), biyometri ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi daha gelişmiş kimlik doğrulama araçlarını daha sık tercih ediyor.

Yönetimi zor parolaların oltalama (phishing) saldırılarına ve veri ihlallerine karşı daha savunmasız olması, teknoloji devlerini bu eski yöntemlerden tamamen vazgeçmeye itiyor. Google gibi şirketler, hem güvenlik hem de kullanıcı rahatlığı için parolasız bir geleceğe geçişin öncülüğünü yapıyor. Parolaları düzenli güncellemek yerine daha modern yöntemlere geçiş, uzun vadede daha güvenli ve pratik bir çözüm olarak görülüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
