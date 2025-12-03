Gençlik Bitmiş! Z Kuşağının Şifrelerle Arası Yaşlılardan Daha Kötü
Yeni bir araştırma, dijital dünyanın içine doğmuş Z Kuşağının (1997 sonrası doğanlar) şifre tercihlerinin sanılanın aksine eski nesillere göre daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Parola yöneticisi NordPass'in analizine göre, Z kuşağının en popüler parolası '12345', ardından diğer ardışık sayı kombinasyonları geliyor. Listenin ilk sıralarında 'parola' kelimesi ve hatta 'skibidi' gibi zayıf tercihler dikkat çekiyor.
Detaylar 👇
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun aksine Baby Boomers kuşağının (1946-1964) nispeten daha güvenli parola tercihleri bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak durumun olumlu tarafları da mevcut. Araştırmalar, zayıf parola alışkanlıklarına rağmen Z kuşağının daha modern ve güvenli yöntemlere yönelme isteğini gösteriyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın