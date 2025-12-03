Gençlik Bitmiş! Z Kuşağının Şifrelerle Arası Yaşlılardan Daha Kötü

Google'ın raporu da bu bulguyu teyit ediyor: Dijital çağın içine doğanlar parolalar gibi eski güvenlik normlarını atlayarak, geçiş anahtarı (passkey), biyometri ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi daha gelişmiş kimlik doğrulama araçlarını daha sık tercih ediyor.

Yönetimi zor parolaların oltalama (phishing) saldırılarına ve veri ihlallerine karşı daha savunmasız olması, teknoloji devlerini bu eski yöntemlerden tamamen vazgeçmeye itiyor. Google gibi şirketler, hem güvenlik hem de kullanıcı rahatlığı için parolasız bir geleceğe geçişin öncülüğünü yapıyor. Parolaları düzenli güncellemek yerine daha modern yöntemlere geçiş, uzun vadede daha güvenli ve pratik bir çözüm olarak görülüyor.