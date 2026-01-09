Ocak 2026 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Chery'nin offroad SUV segmentindeki markası Jaecoo, geçtiğimiz yıl J7 modeliyle satış rakamlarında önemli bir başarı elde ediyor. Şimdi 2026 yılı için de otomobil tutkunları ile buluşmaya hazır. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen ve markanın resmi internet sitesinde duyurulan fiyatlar, 1 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Uyarı: Jaecoo'nun resmi internet sitesinden alınan fiyat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak, bu fiyatların otomobilin standart donanımına eklenen ekstra özellikler ya da belirli dönemlere özgü kampanyalar sebebiyle değişebileceğini hatırlatmak isteriz.