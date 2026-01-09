onedio
Ocak 2026 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Ocak 2026 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2026 - 15:08

Çin'in otomobil üretimindeki büyük oyuncusu Chery'nin imzasını taşıyan Jaecoo, yeni yılın ilk ayı olan Ocak için fiyatlarını açıkladı. Offroad SUV kategorisindeki son modeli Jaecoo 7 ile Türkiye pazarına adım atan firma, 2025 yılında rekor seviyelere satışlara ulaştı. Segmentindeki rakiplerinden ayrışan menzili ve yeni modelleri ile global arenada adından sıkça bahsettiren Jaecoo, 2026'ya da hızlı bir giriş yaptı. Peki, Jaecoo 7'nin Ocak ayı fiyatı ne olacak? Jaecoo 7'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Ocak ayı fiyatları ve özellikleri

Jaecoo Fiyat Listesi

Chery'nin offroad SUV segmentindeki markası Jaecoo, geçtiğimiz yıl J7 modeliyle satış rakamlarında önemli bir başarı elde ediyor. Şimdi 2026 yılı için de otomobil tutkunları ile buluşmaya hazır. Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen ve markanın resmi internet sitesinde duyurulan fiyatlar, 1 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar geçerli olacak.

Uyarı: Jaecoo'nun resmi internet sitesinden alınan fiyat bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Ancak, bu fiyatların otomobilin standart donanımına eklenen ekstra özellikler ya da belirli dönemlere özgü kampanyalar sebebiyle değişebileceğini hatırlatmak isteriz.

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Ocak 2026

Jaecoo7, Revive (4x2) ve Evolve (4x4) fiyat ve performansı ile 2026'nın Ocak ayında da dikkat çekmeyi başarıyor. İşte J7'nin güncel anahtar teslim fiyatları:

  • J7'nin Revive (4x2) modelinin fiyatları henüz güncellenmektedir. Aralık ayı fiyatları ise aşağıdaki gibidir: 

  • Jaecoo 7 Revive: 4x2 (Önden Çekiş): 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km - 2.550.000 TL I ARALIK Ayına Özel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.170.000 TL

  • Jaecoo 7 Evolve 4x4: 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 8,0L/100km - 2.540.000 TL (Fiyatlar: 01.01.2026 – 31.01.2026 tarihleri arasında geçerlidir.)

(2025 Model Yılı Tavsiye edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı)

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

  • Jaecoo J7, 145 beygirlik motor gücü ve 275Nm'lik maksimum tork kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Otomobilin güçlü performansı, 4x4 sürüş moduyla birleşiyor ve J7'nin sürüş deneyimini daha da zengin bir düzeye taşıyor. 

  • Otomobilde, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman yer alıyor. Bu donanım, J7'yi hem güçlü hem verimli bir performans sunan bir araç haline getiriyor. Ayrıca, J7'nin ARDIS isimli akıllı sürüş sistemi, sürüş deneyimini daha da geliştiriyor.

  • Yakıt tüketimi konusunda da J7, modeline bağlı olarak farklı değerler sunuyor. 4x2 modeli 7,5 litre, 4x4 modeli ise 8 litre yakıt tüketiyor.

  • Konu güvenliğe gelince ise J7'nin yenilikçi kafes tasarımı, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelikten yapılan gövdesi ve ADAS sürüş destek sistemi ön plana çıkıyor. Yolcu güvenliği ise 8 hava yastığı ile destekleniyor.

Jaecoo 7'nin Donanım Özellikleri:

J7 modelinin teknolojik imkanlarını detaylı bir şekilde incelediğimizde, çağımızın modern teknolojileriyle donatıldığını görüyoruz. 

  • Akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özellikleri, ayrıca kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bu modelin teknolojik donanımlarının sadece birkaçı. Üst seviye donanımlı versiyonlarında ise sürücünün göz hizasına bilgi yansıtan head-up display ve kaliteli ses deneyimi sunan Sony ses sistemi dikkat çekiyor. 

  • J7 modelinin iç donanımına geçtiğimizde, standart olarak 10.25 inçlik dijital gösterge paneliyle karşılaşıyoruz. Multimedya ekranının boyutu ise modeline bağlı olarak değişiyor. 4x2 modelinde 13.2 inçlik bir ekran kullanılırken, 4x4 modelinde bu ekran 14.8 inçe çıkıyor. 

  • 7 farklı sürüş modu, ARDIS All-road sürüş akıllı sistemi, 540 derece gelişmiş görüş sistemi sürüş konforunu artırırken; 64 renk seçeneği sunan müzikle senkronize ortam aydınlatması sürükleyici bir deneyim vadediyor.

