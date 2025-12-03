Uçsuz Bucaksız Koca Bir Derya: Dünyada Kıyısı Olmayan Tek Deniz
Dünya üzerindeki denizler genellikle kıyı şeritleri, adalar veya kara parçalarıyla çevriliyken, Kuzey Atlantik'te benzersiz bir istisna var. Florida'nın yaklaşık 900 kilometre doğusunda, tamamen okyanusun ortasında yer alan bu su kütlesi, hiçbir karayla teması olmayan tek deniz olarak kabul ediliyor.Bu denizin görünür sınırlarının olmaması ve çevresindeki güçlü akıntılardan ayrılan sakin yüzeyi onu eşsiz kılıyor.
Sargasso Denizi adını yüzeyini kaplayan altın kahverengi sargassum yosunundan alır.
Sargasso Denizi yalnızca bir ekosistem değil, aynı zamanda küresel iklim sisteminde de kritik bir rol oynar.
