Uçsuz Bucaksız Koca Bir Derya: Dünyada Kıyısı Olmayan Tek Deniz

Uçsuz Bucaksız Koca Bir Derya: Dünyada Kıyısı Olmayan Tek Deniz

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 14:30

Dünya üzerindeki denizler genellikle kıyı şeritleri, adalar veya kara parçalarıyla çevriliyken, Kuzey Atlantik'te benzersiz bir istisna var. Florida'nın yaklaşık 900 kilometre doğusunda, tamamen okyanusun ortasında yer alan bu su kütlesi, hiçbir karayla teması olmayan tek deniz olarak kabul ediliyor.Bu denizin görünür sınırlarının olmaması ve çevresindeki güçlü akıntılardan ayrılan sakin yüzeyi onu eşsiz kılıyor.

Kaynak: Atlas Obscura

Sargasso Denizi adını yüzeyini kaplayan altın kahverengi sargassum yosunundan alır.

Sargasso Denizi adını yüzeyini kaplayan altın kahverengi sargassum yosunundan alır.

Sargassum yosunları, bünyesindeki küçük gaz kesecikleri sayesinde su yüzeyinde sürüklenerek devasa, yüzen örtüler oluşturur. Bilim insanlarının 'habitat adaları' olarak adlandırdığı bu yosun yığınları, karides, yengeç, küçük balıklar ve yüzlerce omurgasız türü için kritik bir yaşam alanı ve besin kaynağıdır. Denizin bu özgün yapısının temel nedeni, Kuzey Atlantik Subtropikal Dolaşımı'dır. Bu devasa okyanus akıntıları doğal bir çember oluşturarak, yüzen tüm maddeleri ve dolayısıyla Sargassum yosunlarını merkeze doğru toplayıp bölgede sabitler.

Sargasso Denizi yalnızca bir ekosistem değil, aynı zamanda küresel iklim sisteminde de kritik bir rol oynar.

Sargasso Denizi yalnızca bir ekosistem değil, aynı zamanda küresel iklim sisteminde de kritik bir rol oynar.

Yazın 30°C'ye ulaşan, kışın ise 18°C'ye kadar soğuyan yüzey suyu, Atlantik üzerindeki ısı ve nem transferini etkileyerek hava akımlarının dengelenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda önemli bir karbon yutak alanı olarak görev yapar; planktonlar karbondioksiti emerek öldüklerinde bu bileşiği deniz tabanına hapseder.

Uzmanlar, bu biyolojik çeşitlilik cennetinin korunmasının önemini vurguluyor. Denizin bozulması, yılan balıklarının üreme döngüsünü aksatabilir, balina göç yollarını değiştirebilir ve fırtına rotalarında kaymalara neden olabilir. Plastik kirliliğinin azaltılması ve gemi rotalarının bu hassas bölgeden uzak tutulması, gezegenin dengesi için hayati önem taşımakta.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
