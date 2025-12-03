Uçsuz Bucaksız Koca Bir Derya: Dünyada Kıyısı Olmayan Tek Deniz

Yazın 30°C'ye ulaşan, kışın ise 18°C'ye kadar soğuyan yüzey suyu, Atlantik üzerindeki ısı ve nem transferini etkileyerek hava akımlarının dengelenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda önemli bir karbon yutak alanı olarak görev yapar; planktonlar karbondioksiti emerek öldüklerinde bu bileşiği deniz tabanına hapseder.

Uzmanlar, bu biyolojik çeşitlilik cennetinin korunmasının önemini vurguluyor. Denizin bozulması, yılan balıklarının üreme döngüsünü aksatabilir, balina göç yollarını değiştirebilir ve fırtına rotalarında kaymalara neden olabilir. Plastik kirliliğinin azaltılması ve gemi rotalarının bu hassas bölgeden uzak tutulması, gezegenin dengesi için hayati önem taşımakta.