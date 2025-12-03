Instagram Hikayeleri Şenlensin: Telefonla Net Ay Fotoğrafları Nasıl Çekilir?
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
4 Aralık'ta tüm ihtişamıyla büyük ve parlak bir Süper Ay'a tanık olacağız. Ay'ın büyüleyici manzarasını kendi gözlerimizle görmek ne kadar güzel olsa da telefonumuzla fotoğrafını çekmeye kalktığınızda karşımıza çıkan genelde bulanık bir beyaz leke oluyor. Ancak bu sizin kötü bir fotoğrafçı olduğunuz anlamına gelmiyor. Ay'ı telefonla çekmenin zorlukları, hem kameranın hem de Ay'ın doğasından kaynaklanıyor. Peki telefonla net bir Ay fotoğrafı nasıl çekilir?
Detaylar 👇
Kaynak: BBC Türkçe
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ay'ın yüzeyi Güneş ışığıyla aydınlandığı için gece gökyüzünde çok parlak bir nesne olarak belirir. Bu yüzden de telefonunuz gece karanlığına göre pozlama yapmaya çalışınca, Ay'ın parlaklığı aşırı pozlanır ve bir leke gibi görünür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çıplak gözle büyük görünen Ay, fotoğraflarda beklenenden çok daha küçük çıkar.
Gelişmiş bir zoom özelliğiniz yoksa ve küçük bir Ay görüntüsüyle yetinmek zorundaysanız, fotoğrafı sanatsal bir yaklaşımla güçlendirebilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın