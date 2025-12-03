Instagram Hikayeleri Şenlensin: Telefonla Net Ay Fotoğrafları Nasıl Çekilir?

Bunun nedeni, beynimizin ufuktaki nesneleri gerçekte olduklarından daha büyük algılaması. Üstelik telefon kameraları uzaktaki Ay gibi küçük ve uzak hedefler yerine geniş açılı çekimler için tasarlandığı için bu etki daha da belirginleşir. Böyle bir durumda yalnızca zoom yapmak yeterli olmaz çünkü çoğu telefondaki dijital zoom görüntüyü sadece kırpar ve bulanıklaştırır. Size asıl gerekli olan görüntüyü gerçekten büyütebilen optik zoom özelliğidir.

Eğer telefonunuzda optik zoom bulunmuyorsa, takılabilir harici lensler kullanabilir veya telefonu bir dürbün ya da teleskobun merceğine dayayarak optik büyütme sağlayabilirsiniz. Yakınlaştırmanın en küçük titreşimi bile büyüttüğünü de unutmamalısınız. Bu yüzden bir tripod kullanmak ya da telefonu sağlam bir zemine sabitlemek çok önemlidir.