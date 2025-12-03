onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Instagram Hikayeleri Şenlensin: Telefonla Net Ay Fotoğrafları Nasıl Çekilir?

Instagram Hikayeleri Şenlensin: Telefonla Net Ay Fotoğrafları Nasıl Çekilir?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 12:03

4 Aralık'ta tüm ihtişamıyla büyük ve parlak bir Süper Ay'a tanık olacağız. Ay'ın büyüleyici manzarasını kendi gözlerimizle görmek ne kadar güzel olsa da telefonumuzla fotoğrafını çekmeye kalktığınızda karşımıza çıkan genelde bulanık bir beyaz leke oluyor. Ancak bu sizin kötü bir fotoğrafçı olduğunuz anlamına gelmiyor. Ay'ı telefonla çekmenin zorlukları, hem kameranın hem de Ay'ın doğasından kaynaklanıyor. Peki telefonla net bir Ay fotoğrafı nasıl çekilir?

Detaylar 👇

Kaynak: BBC Türkçe

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ay'ın yüzeyi Güneş ışığıyla aydınlandığı için gece gökyüzünde çok parlak bir nesne olarak belirir. Bu yüzden de telefonunuz gece karanlığına göre pozlama yapmaya çalışınca, Ay'ın parlaklığı aşırı pozlanır ve bir leke gibi görünür.

Ay'ın yüzeyi Güneş ışığıyla aydınlandığı için gece gökyüzünde çok parlak bir nesne olarak belirir. Bu yüzden de telefonunuz gece karanlığına göre pozlama yapmaya çalışınca, Ay'ın parlaklığı aşırı pozlanır ve bir leke gibi görünür.

Bu sorunu çözmek için en basit yöntem, Ay'ın fotoğrafını çekmek için alacakaranlık vaktini beklemek. Gün batımından hemen sonra çekim yapıldığı zaman gökyüzü tamamen kararmadığı için, telefonunuz Ay ile arka plan arasındaki aşırı kontrastı daha iyi yönetir.

Eğer Ay'ı illa gece çekmek istiyorsanız, pozlamayı (parlaklığı) doğru ayarlamanız gerekir:

  • Çekimlerinizde telefonunuzun pro modu kullanın: Telefonunuzun profesyonel kamera ayarlarında ISO (ışığa duyarlılık) değerini düşürün ve deklanşör hızını artırın. Bu, sensöre giren ışık miktarını azaltır.

  • Odaklamayı kilitleyin: Telefonunuzun pro modu yoksa kameranızı Ay'a odaklayın ve çıkan pozlama ayarını kilitleyip, parlaklık seviyesini azaltın.

Çıplak gözle büyük görünen Ay, fotoğraflarda beklenenden çok daha küçük çıkar.

Çıplak gözle büyük görünen Ay, fotoğraflarda beklenenden çok daha küçük çıkar.

Bunun nedeni, beynimizin ufuktaki nesneleri gerçekte olduklarından daha büyük algılaması. Üstelik telefon kameraları uzaktaki Ay gibi küçük ve uzak hedefler yerine geniş açılı çekimler için tasarlandığı için bu etki daha da belirginleşir. Böyle bir durumda yalnızca zoom yapmak yeterli olmaz çünkü çoğu telefondaki dijital zoom görüntüyü sadece kırpar ve bulanıklaştırır. Size asıl gerekli olan görüntüyü gerçekten büyütebilen optik zoom özelliğidir.

Eğer telefonunuzda optik zoom bulunmuyorsa, takılabilir harici lensler kullanabilir veya telefonu bir dürbün ya da teleskobun merceğine dayayarak optik büyütme sağlayabilirsiniz. Yakınlaştırmanın en küçük titreşimi bile büyüttüğünü de unutmamalısınız. Bu yüzden bir tripod kullanmak ya da telefonu sağlam bir zemine sabitlemek çok önemlidir.

Gelişmiş bir zoom özelliğiniz yoksa ve küçük bir Ay görüntüsüyle yetinmek zorundaysanız, fotoğrafı sanatsal bir yaklaşımla güçlendirebilirsiniz.

Gelişmiş bir zoom özelliğiniz yoksa ve küçük bir Ay görüntüsüyle yetinmek zorundaysanız, fotoğrafı sanatsal bir yaklaşımla güçlendirebilirsiniz.

NASA uzmanları, Ay’ı tek başına çekmek yerine ön plandaki bir nesneyle birlikte kadraja almayı öneriyor. Böylece fotoğraf hem daha derin hem de daha estetik bir hal alır. Bir ağacın siluetini, bir bina çatısını ya da etkileyici bir manzarayı Ay’la yan yana getirerek çok daha etkileyici bir kompozisyon oluşturabilirsiniz.

Bazı telefonlar yapay zeka yardımıyla Ay fotoğraflarını olduğundan daha detaylı gösterebilir; ancak daha doğal bir sonuç istiyorsanız, telefonunuzun güçlü olduğu özellikleri kullanmak daha iyi olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın