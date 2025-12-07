Takipçisiyle Girdiği Polemiği Anlatıp "Avukatı Para İstedi" Diyen İrem Derici'ye Avukattan Tepki Geldi!
Yaklaşık bir ay önce bir takipçisinin attığı tweet'i yanlış anlayan ve oldukça sert çıkışan İrem Derici, özür dilemiş ve aslında tweet'i başka birine yazmak istediğini belirtmişti. Konuyla ilgili Pembe Yalanlar programında konuşan ve 'Avukatı para istedi' açıklamasında bulunan İrem Derici'ye yanlışlıkla polemiğe girdiği takipçisinin avukatından tepki geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaos kraliçesi İrem Derici, yaklaşık bir ay önce X'te bir takipçisiyle yaşadığı olayla gündeme gelmişti, belki hatırlarsınız.
Geçtiğimiz gün Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olan İrem Derici, bu konu hakkında programda da konuştu.
İrem Derici'nin Işıtmak'ın YouTube programında konuştuğunu fark eden kullanıcı, bu konu hakkında ilk kez açıklamada bulundu.
Hemen akabinde @rightimthegoat'un avukatından da tepki geldi.
