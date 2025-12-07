onedio
Takipçisiyle Girdiği Polemiği Anlatıp "Avukatı Para İstedi" Diyen İrem Derici'ye Avukattan Tepki Geldi!

Takipçisiyle Girdiği Polemiği Anlatıp "Avukatı Para İstedi" Diyen İrem Derici'ye Avukattan Tepki Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.12.2025 - 18:25

Yaklaşık bir ay önce bir takipçisinin attığı tweet'i yanlış anlayan ve oldukça sert çıkışan İrem Derici, özür dilemiş ve aslında tweet'i başka birine yazmak istediğini belirtmişti. Konuyla ilgili Pembe Yalanlar programında konuşan ve 'Avukatı para istedi' açıklamasında bulunan İrem Derici'ye yanlışlıkla polemiğe girdiği takipçisinin avukatından tepki geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kaos kraliçesi İrem Derici, yaklaşık bir ay önce X'te bir takipçisiyle yaşadığı olayla gündeme gelmişti, belki hatırlarsınız.

Kaos kraliçesi İrem Derici, yaklaşık bir ay önce X'te bir takipçisiyle yaşadığı olayla gündeme gelmişti, belki hatırlarsınız.

Bir takipçisinin iyi niyetle yazdığı 'İrem Derici'yle aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaş olabilirdik çok yazık maalesef' tweet'i yanlış anlayan İrem Derici, 'Muhtemelen salağın tekisindir, sana ayıracak vaktim yok ama avukatın iyiyse benden bir şeyle kopar. Hayatsız. Amaçsız. Keriz. Take care' şeklinde, oldukça ağır bir cevap vermişti. 

Durumu sabah uyanınca fark ettiğini söyleyen İrem Derici, X hesabının askıya alındığını ve tweet'i de tamamen yanlış anladığını söylemiş, takipçisinden özür dilemişti.  Utandığını belirten İrem Derici, 'X hesabımı kapatmışlar, n'olur kıza ulaşın da söyleyin' ricasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olan İrem Derici, bu konu hakkında programda da konuştu.

Geçtiğimiz gün Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına konuk olan İrem Derici, bu konu hakkında programda da konuştu.

O tweeti başka birine attığını belirten İrem Derici, bu itirafıyla yalan makinesinden geçerken yanlışlıkla tepki gösterdiği kişiyle yaşadığı sürecin detaylarından da bahsetti.

'Avukatı aradı, 'Biz rencide olduk şu kadar para istiyoruz' dedi' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İrem Derici'nin Işıtmak'ın YouTube programında konuştuğunu fark eden kullanıcı, bu konu hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

İrem Derici'nin Işıtmak'ın YouTube programında konuştuğunu fark eden kullanıcı, bu konu hakkında ilk kez açıklamada bulundu.

İrem Deric'nin tweet'ini yanlış anladığını @rightimthegoat isimli kullanıcı, 

'Kendisine iyi niyetli bir yazı yazmışken hakarete uğrayan taraf benim. İster bilerek yazmış olsun, ister yanlışlıkla sonuç olarak şahsıma hakaret edildi ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştı. 

Sosyal medya hesabında özür videosu paylaşmış olması, yazdıklarını ve açık şekilde hakarete uğradığım gerçeğini yok etmiyor. Ben de anayasal hakkımı kullanmak istedim, bunda yanlış olan herhangi bir şey görmüyorum. 

Amacım maddi kazanç elde etmek değil, şahsıma yapılan hakaretin yasal düzlemde karşılık bulmasını sağlamaktı.' ifadelerini kullandı.

Hemen akabinde @rightimthegoat'un avukatından da tepki geldi.

Hemen akabinde @rightimthegoat'un avukatından da tepki geldi.

İrem Derici'nin yaşanan süreci YouTube programında konuşup, 'Para istediler' açıklamasında bulunmasından rahatsız olan avukat Alp Kemal Gözel, müvekkil adına iletilen talebin, kanunlar çerçevesinde bir hak arayışı olduğunu belirtti ve, 

'Sanatçı kimliğinize saygı duyuyoruz ancak bu kanunen hiçbir vatandaşımıza hakaret etme hakkı vermez. Süreçle ilgili her türlü dava, talep ve şikayet hakkımız da saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz' açıklamasında bulundu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
