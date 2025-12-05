onedio
İrem Derici, Yanlışlıkla Ters Cevap Verdiği Takipçisiyle Yaşadıklarını Yalan Makinesinde Anlattı

İrem Derici, Yanlışlıkla Ters Cevap Verdiği Takipçisiyle Yaşadıklarını Yalan Makinesinde Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci
05.12.2025 - 21:42

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir takipçisinin X hesabından yazdığı tweeti yanlış anlamış ve ağır bir yanıt vermişti. Ortalık bir miktar karıştıktan sonra Derici, o tweeti başkasına attığını açıklamıştı. Orkun Işıtmak'ın kanalına konuk olan İrem Derici, yalan makinesine bağlanarak olayın iç yüzünü anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Olayın detaylarından burada bahsetmiştik:

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde X'teki bir yanlış anlaşılmayla gündem olmuştu.

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde X'teki bir yanlış anlaşılmayla gündem olmuştu.

Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalına konuk olan İrem Derici, yalan makinesinde bu olayın detaylarını açıkladı. O tweeti başka birine attığını belirten Derici, bu itirafıyla yalan makinesinden geçerken yanlışlıkla tepki gösterdiği kişi için 'Avukatı aradı, 'Biz rencide olduk şu kadar para istiyoruz' dedi' ifadelerini kullandı.

