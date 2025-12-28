onedio
Buse İskenderoğlu Kimdir? Ünlü Model Buse İskenderoğlu Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 09:14

Buse İskenderoğlu ekranların olduğu kadar magazinin de tanınan bir ismi. İskenderoğlu, 2016 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu. Ünlü isim, son olarak ünlülere yönelik operasyon kapsamında gündemimize geldi.

Peki Buse İskenderoğlu kimdir? Ünlü model Buse İskenderoğlu kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Buse İskenderoğlu Kimdir?

Buse İskenderoğlu Miss Turkey

Buse İskenderoğlu 2016 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci olmuştur.

1999 depremi nedeniyle Yalova'daki evleri yıkıldığı için ailesiyle Bursa'da yaşamaya başlamıştır. İskenderoğlu lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi'nin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde tamamlamıştır. Ünlü güzel yaklaşık bir yıl kadar şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştır.

Buse İskenderoğlu Nereli?

Birçok defilede podyuma çıkan Buse İskenderoğlu Yalovalıdır.

Buse İskenderoğlu Kaç Yaşında?

1997 yılında doğan manken, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Buse İskenderoğlu Şu An Ne İş Yapıyor?

Buse İskenderoğlu Show Tv

Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu 2018 yılında Show TV ekranlarında sunuculuk yapmaya başladı. Ardından sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Şu anda yaklaşık 120 bin takipçisi olan isim, markalarla işbirlikleri üzerine çalışıyor.

Ünlü Model Buse İskenderoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Buse İskenderoğlu Yaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen operasyon kapsamında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu da gözaltına alındı.

Buse İskenderoğlu'nun Instagram Hesabı

Buse İskenderoğlu Milano

Buse İskenderoğlu, aktif bir sosyal medya kullanıcıdır. Buse İskenderoğlu'nun Instagram hesabına @buseiskenderoglu adresinden ulaşabilirsiniz.

Buse İskenderoğlu'nun Boyu

Buse İskenderoğlu'nun boyu 1,81 metredir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
