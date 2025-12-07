onedio
İskoçya'da 15 Kişilik Özel Ev Davetine Giden Megastar Tarkan, Yarınlar Yokmuşçasına Dans Etti!

İskoçya’da 15 Kişilik Özel Ev Davetine Giden Megastar Tarkan, Yarınlar Yokmuşçasına Dans Etti!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
07.12.2025 - 20:35

Megastar Tarkan'ın İskoçya'da 15 kişilik özel ev davetine katıldığı ortaya çıktı. Geceden görüntülerde yarınlar yokmuşçasına dans eden Tarkan güldürdü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ülkemizin biricik Megastar'ı Tarkan, geçtiğimiz haftalarda milyonları heyecanlandıran bir duyuru yapmıştı.

Ülkemizin biricik Megastar'ı Tarkan, geçtiğimiz haftalarda milyonları heyecanlandıran bir duyuru yapmıştı.

Her zamanki derin ses tonu ve çakmak çakmak gözleriyle yaptığı duyuru moduna giren Tarkan, dile kolay 6 yılın ardından İstanbul seyircisiyle buluşacağını açıklamıştı. 

Ocak 2026'da Volkswagen Arena'da sahne alacak olan Megastar, ilk tarihleri 16, 17, 20 ve 23 Ocak olarak vermişti. Tarkan'ın konser duyurusu milyonları harekete geçirmiş, upuzun online bilet kuyrukları oluşurken, biletlerin tamamı saatler içinde tükenmişti. Bunun üzerine yeni konser tarihleri eklenmiş, Tarkan yoğun talep üzerine 24-27-30 ve 31 Ocak'ta da sahne alacağını açıklamıştı.

Attığı her adımla olay olan Megastar Tarkan'ın geçtiğimiz saatlerde özel bir davet için İskoçya'ya uçtuğu iddia edildi.

