İsyan Etti: Gonca Vuslateri'nin Manavdan Aldığı Kirazın Fiyatı Dudak Uçuklattı!

İsyan Etti: Gonca Vuslateri'nin Manavdan Aldığı Kirazın Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.12.2025 - 21:56

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın dudak uçuklatan fiyatını açıkladı. Kirazın fiyatına isyan eden Vuslateri, 'Çekirdeğini bile atamam artık' diyerek isyan etti.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'yi en son Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki müthiş performansıyla izledik.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'yi en son Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki müthiş performansıyla izledik.

Leyla dizisiyle beraber yeniden tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Gonca Vuslateri, bugüne dek yer aldığı her projede oyunculuğu ve girdiği her rolün altından kalkışıyla dikkat çekti. 

Kariyeri boyunca birbirinden çok farklı karakterlere hayat veren Gonca Vuslateri, geçtiğimiz sene annelik heyecanıyla konuştuğumuz isimlerden olmuştu.

2023'ün Ağustos ayında hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, o dönem çok konuşulan bir açıklamada bulunmuştu.

2023'ün Ağustos ayında hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, o dönem çok konuşulan bir açıklamada bulunmuştu.

Hamileliğini, 'Anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum.' sözleriyle duyuran Gonca Vuslateri'nin evli olmaması da kimiler için bir mesele haline gelmişti.

7 aylık hamileyken, sevgilisi, kızının da babası olan Levent Yaşar'la kaşla göz arasında evlenen Gonca Vuslateri, bal yanaklı kızı Asya Mone'yi de 26 Nisan 2024'te kucağına almıştı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın fiyatına isyan etti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
