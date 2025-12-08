Ex Aşkı Naz Şahin'in Hakancı Sabancı'yla İfşalanmasının Ardından Mahmut Orhan'dan Jet Hamle
Hande Erçel'le ilişkisi iki ay önce biten Hakan Sabancı'nın adı bu kez tasarımcı Naz Şahin’le anılmaya başladı. Önce partide yan yana eğlenen ikili, bir sonraki gün alışveriş yaparken kameralara takılınca aşk iddiaları alevlendi. Olayın yankısı DJ Mahmut Orhan’a kadar uzandı. Çünkü Naz Şahin'in Orhan'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıkınca herkes gözünü bu üçlüye çevirdi. Mahmut Orhan’ın attığı adım ise gündemi daha da karıştırdı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel’le yaklaşık üç yıl süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Hakan Sabancı hızlı çıktı.
Bu hikayenin beklenmedik tarafı ise işin bir anda DJ Mahmut Orhan’a sıçraması oldu.
