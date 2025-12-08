onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ex Aşkı Naz Şahin'in Hakancı Sabancı'yla İfşalanmasının Ardından Mahmut Orhan'dan Jet Hamle

Ex Aşkı Naz Şahin'in Hakancı Sabancı'yla İfşalanmasının Ardından Mahmut Orhan'dan Jet Hamle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.12.2025 - 11:46

Hande Erçel'le ilişkisi iki ay önce biten Hakan Sabancı'nın adı bu kez tasarımcı Naz Şahin’le anılmaya başladı. Önce partide yan yana eğlenen ikili, bir sonraki gün alışveriş yaparken kameralara takılınca aşk iddiaları alevlendi. Olayın yankısı DJ Mahmut Orhan’a kadar uzandı. Çünkü Naz Şahin'in Orhan'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıkınca herkes gözünü bu üçlüye çevirdi. Mahmut Orhan’ın attığı adım ise gündemi daha da karıştırdı. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Hande Erçel’le yaklaşık üç yıl süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Hakan Sabancı hızlı çıktı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel’le yaklaşık üç yıl süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Hakan Sabancı hızlı çıktı.

Erçel kendini kariyerine odaklarken, Sabancı'nın adı ise tasarımcı/ influencer kimliğiyle bilinen Naz Şahin'le anılmaya başlandı. 6 Aralık gecesi bir partide eğlenen Sabancı’nın yanında Naz Şahin vardı. O anlar kısa sürede sosyal medyaya düşünce önce bunun tesadüfi bir karşılaşma olabileceği konuşuldu ancak olay sadece başlangıçmış.

Çünkü ertesi gün ortaya çıkan yeni görüntüler, dedikoduları iyice güçlendirdi. Hakan Sabancı ve Naz Şahin bu kez Miami'de birlikte alışveriş yaparken kameralara yakalandı.

Kaçıranlar için:

Bu hikayenin beklenmedik tarafı ise işin bir anda DJ Mahmut Orhan’a sıçraması oldu.

Bu hikayenin beklenmedik tarafı ise işin bir anda DJ Mahmut Orhan’a sıçraması oldu.

Çünkü Naz Şahin’in daha önce Orhan ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.@gossippasta tarafından öne çıkarılan detaya göre; Sabancı ile Şahin hakkında aşk iddiaları konuşulmaya başlanınca Mahmut Orhan’dan jet hızında bir hamle geldi. Orhan, Sabancı’yı Instagram’da takipten çıktı. Sabancı ise Orhan’ı hala takip ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın