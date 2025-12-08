Ex Aşkı Naz Şahin'in Hakancı Sabancı'yla İfşalanmasının Ardından Mahmut Orhan'dan Jet Hamle

Erçel kendini kariyerine odaklarken, Sabancı'nın adı ise tasarımcı/ influencer kimliğiyle bilinen Naz Şahin'le anılmaya başlandı. 6 Aralık gecesi bir partide eğlenen Sabancı’nın yanında Naz Şahin vardı. O anlar kısa sürede sosyal medyaya düşünce önce bunun tesadüfi bir karşılaşma olabileceği konuşuldu ancak olay sadece başlangıçmış.

Çünkü ertesi gün ortaya çıkan yeni görüntüler, dedikoduları iyice güçlendirdi. Hakan Sabancı ve Naz Şahin bu kez Miami'de birlikte alışveriş yaparken kameralara yakalandı.