Aslı Bekiroğlu ile Yan Yana Gelen Doğuş'un Yüzündeki Değişim Fena Göze Battı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
07.12.2025 - 13:27

Ünlü şarkıcı Doğuş ile oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bekiroğlu’nun son dönemin en popüler şarkılarından 'Vursunlar'ı söylediği anları kayda alan Doğuş’un yüzündeki değişim takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Botoks iddiaları yapılırken, son haline yorum yağdı. 

İşte o görüntüler ve yorumlar…

Buradan izleyebilirsiniz:

Ünlü şarkıcı Doğuş ile oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun sosyal medyaya düşen yeni videosu ortalığı karıştırdı.

Birlikte eğlenceli bir buluşma gerçekleştiren ikili, son dönemin popüler parçası 'Vursunlar'ı seslendirdi. Aslı Bekiroğlu’nun enerjisi ve şarkıyı söylerken ortaya koyduğu neşeli performans beğeni toplarken, videoyu çeken Doğuş ise bambaşka bir nedenle gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Doğuş’un yüzündeki belirgin değişime dikkat çekince yorumlar yağmaya başladı.

twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
