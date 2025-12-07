onedio
Ne Evlilik, Ne de Arzu Sabancı: Hande Erçel'in Hakan Sabancı'dan Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.12.2025 - 12:35

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıl süren aşkının bitişi uzun süre sosyal medyada 'Neden ayrıldılar?' sorusunu beraberinde getirmişti. Herkes evlilik baskısı mı, Arzu Sabancı faktörü mü derken işin aslı bambaşka çıktı. Meğer ayrılık kararını gözyaşları içinde alan taraf Hande Erçel’miş. Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre; ünlü oyuncunun bu kararı almasında ne evlilik tartışması ne de Sabancı ailesi etkili olmuş. Erçel, ilişkiyi sarsan güven meselesi yüzünden yavaş yavaş uzaklaşmış.

Gelin olayın perde arkasını tüm detaylarıyla anlatıyoruz 👇

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın Ağustos ayında biten ilişkisi, sosyeteden magazin gündemine kadar herkesin merak ettiği başlıca konu olmuştu.

Üç yıl boyunca evlenmelerini beklediğimiz çiftin ani ayrılığı şok etkisi yaratmış, ayrılığın nedeni hakkında da kimileri 'Hande evlenmek istiyordu, ama Hakan istemiyordu' yorumu yaparken kimileri de Arzu Sabancı’nın ilişkiye karıştığını iddia etmişti. 

Ancak gerçek çok daha farklıymış...

Müge Dağıstanlı’nın ortaya attığı iddiaya göre Hande Erçel, geçtiğimiz yazın başında sevgilisi Hakan Sabancı ile küçük bir tartışma yaşamış.

Tartışmanın konusu ise güven. Erçel, hissettiği güvensizliği açıkça dile getirmiş fakat Sabancı’dan tatmin edici bir cevap alamamış. Bu durum onu derinden kırmış ve ünlü oyuncu ilişkiden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış. Bu soğukluk, çiftin yakın çevresi tarafından bile fark edilmiş.

Erçel, yaşananları ablası Gamze dışında kimseyle paylaşmamış. İddialara göre güzel oyuncu, ilişkiye devam etmesi halinde daha fazla üzüleceğini düşünerek bitirme kararı almış. Hakan Sabancı ise Erçel’i ikna etmeye çalışsa da başarılı olamamış.

Hatta Arzu Sabancı’nın ilişkiden habersiz olduğu, ayrılığı günler sonra öğrendiği konuşuluyor. Ailede durumu ilk öğrenen kişinin ise Hacı Sabancı olduğu belirtiliyor.

Şimdilerde Hande Erçel, Londra’da bir yıllığına ev kiralayıp İngilizce eğitimi, oyunculuk workshop’ları ve senaryo yazarlığı eğitimlerine yönelmiş durumda. Hakan Sabancı’nın hayatında yeni biri yok. Hande Erçel’in de kalbi şimdilik boşmuş.

Takip edenler bilir; güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde 32. yaşını kutlamıştı.

Pastasının üzerindeki 'Bir daha bu yolları öyle bir hevesle yürürüm ki şok olursun' yazısı Hakan Sabancı'ya gönderme olarak yorumlanmıştı. Müge Dağıstanlı’ya göre bu mesajı arkadaşları yazdırmış; çünkü onlar, Erçel’in ayrılık acısını atlattığı ve yeniden yüzünün güldüğü konusunda hemfikir.

