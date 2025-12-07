Ne Evlilik, Ne de Arzu Sabancı: Hande Erçel'in Hakan Sabancı'dan Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı
Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın üç yıl süren aşkının bitişi uzun süre sosyal medyada 'Neden ayrıldılar?' sorusunu beraberinde getirmişti. Herkes evlilik baskısı mı, Arzu Sabancı faktörü mü derken işin aslı bambaşka çıktı. Meğer ayrılık kararını gözyaşları içinde alan taraf Hande Erçel’miş. Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre; ünlü oyuncunun bu kararı almasında ne evlilik tartışması ne de Sabancı ailesi etkili olmuş. Erçel, ilişkiyi sarsan güven meselesi yüzünden yavaş yavaş uzaklaşmış.
Gelin olayın perde arkasını tüm detaylarıyla anlatıyoruz 👇
Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın Ağustos ayında biten ilişkisi, sosyeteden magazin gündemine kadar herkesin merak ettiği başlıca konu olmuştu.
Müge Dağıstanlı’nın ortaya attığı iddiaya göre Hande Erçel, geçtiğimiz yazın başında sevgilisi Hakan Sabancı ile küçük bir tartışma yaşamış.
İlginizi çekebilir:Ayrılığa Arzu Sabancı’nın karıştığı yönündeki iddialar ise tamamen asılsız.
Takip edenler bilir; güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde 32. yaşını kutlamıştı.
