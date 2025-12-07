onedio
Gönül Dağı Çakıldı, Yeni Sezon Dizisi Yine Birinci: 6 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Gönül Dağı Çakıldı, Yeni Sezon Dizisi Yine Birinci: 6 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.12.2025 - 10:49

6 Aralık Cumartesi akşamı ekranlarda tam bir reyting mücadelesi yaşandı! Takip edenler bilir aylardır zirvenin değişmez sahibi olan Gönül Dağı, son haftalarda güçlü bir rakiple karşı karşıya. Yeni sezonun iddialı yapımlarından Güller ve Günahlar, ilk bölümünden itibaren Gönül Dağı'nın tahtından etti. 6 Aralık Cumartesi de yeni bölümüyle reytingleri adeta salladı. 

İşte 6 Aralık Cumartesi reyting sonuçları 👇

6 Aralık Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

6 Aralık Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yayınlandığı günden bu yana cumartesi günlerini hep domine ediyordu. Ancak Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar artık zirvenin yeni sahibi. Son haftalarda peş peşe birincilik elde eden Güller ve Günahlar bu hafta da zirveyi kaptırmadı. 

Reyting sonuçlarına göre Güller ve Günahlar,

Totalde: 8.49

AB’de: 5.25

ABC1’de: 7.54 oranlarıyla tüm kategorilerde birinci oldu.

Gecenin en çok konuşulan kaybı ise Gönül Dağı oldu.

Gecenin en çok konuşulan kaybı ise Gönül Dağı oldu.

Dizi,

Total: 5.99

AB: 3.32

ABC1: 4.44 oranlarıyla ikinci sıraya yerleşti.

Listenin üçüncü sırasında ise Ben Leman yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında ise Ben Leman yer aldı.

Dizi,

Total: 2.89

AB: 3.95

ABC1: 3.18 reyting oranlarıyla günü üçüncü tamamladı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
