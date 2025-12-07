Gönül Dağı Çakıldı, Yeni Sezon Dizisi Yine Birinci: 6 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?
6 Aralık Cumartesi akşamı ekranlarda tam bir reyting mücadelesi yaşandı! Takip edenler bilir aylardır zirvenin değişmez sahibi olan Gönül Dağı, son haftalarda güçlü bir rakiple karşı karşıya. Yeni sezonun iddialı yapımlarından Güller ve Günahlar, ilk bölümünden itibaren Gönül Dağı'nın tahtından etti. 6 Aralık Cumartesi de yeni bölümüyle reytingleri adeta salladı.
İşte 6 Aralık Cumartesi reyting sonuçları 👇
6 Aralık Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Gecenin en çok konuşulan kaybı ise Gönül Dağı oldu.
Listenin üçüncü sırasında ise Ben Leman yer aldı.
