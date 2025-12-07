Neslihan Atagül Paylaştı: Kadir Doğulu Minik Aziz'i Kucağına Aldı, Pazar Alışverişine Çıktı!

'Fatih Harbiye' dizisinde başlayan hikayeleri 2016’da evlilikle taçlanmış, o günden beri de gözümüzün önünde büyüyen, sarsılmadan devam eden bir aşk hikayesi olmuştu. Tam 9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ikili, mart ayında ilk bebeklerine kavuşmuş ve oğullarına Aziz adını vermişti.

Doğumdan sonra daha da gözlerden uzaklaşan çift, sosyal medyada sadece ara ara küçük aile anlarını paylaşmayı tercih ediyor. Minik Aziz’in yüzünü hala göremesek de, arkadan ya da uzaktan çekilen kareler bile hayranları mest etmeye yetiyor.