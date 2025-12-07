Neslihan Atagül Paylaştı: Kadir Doğulu Minik Aziz'i Kucağına Aldı, Pazar Alışverişine Çıktı!
Mart ayında Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Çift bu kez pazar alışverişinden paylaştıkları sevimli kareyle sosyal medyayı mest etti. Baba-oğulun meyve seçtiği o anı fotoğraflayan Atagül, kareyi Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Minik Aziz’in kucağında babasıyla verdiği poz büyük ilgi gördü.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının en sevilen ve en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’yu mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neslihan Atagül son olarak geçtiğimiz saatlerde Instagram’da yeni bir aile fotoğrafı paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın