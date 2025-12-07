onedio
Neslihan Atagül Paylaştı: Kadir Doğulu Minik Aziz'i Kucağına Aldı, Pazar Alışverişine Çıktı!

Gülistan Başköy
07.12.2025 - 09:57

Mart ayında Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Çift bu kez pazar alışverişinden paylaştıkları sevimli kareyle sosyal medyayı mest etti. Baba-oğulun meyve seçtiği o anı fotoğraflayan Atagül, kareyi Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Minik Aziz’in kucağında babasıyla verdiği poz büyük ilgi gördü.

Magazin dünyasının en sevilen ve en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’yu mutlaka tanıyorsunuzdur.

'Fatih Harbiye' dizisinde başlayan hikayeleri 2016’da evlilikle taçlanmış, o günden beri de gözümüzün önünde büyüyen, sarsılmadan devam eden bir aşk hikayesi olmuştu. Tam 9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren ikili, mart ayında ilk bebeklerine kavuşmuş ve oğullarına Aziz adını vermişti.

Doğumdan sonra daha da gözlerden uzaklaşan çift, sosyal medyada sadece ara ara küçük aile anlarını paylaşmayı tercih ediyor. Minik Aziz’in yüzünü hala göremesek de, arkadan ya da uzaktan çekilen kareler bile hayranları mest etmeye yetiyor.

Neslihan Atagül son olarak geçtiğimiz saatlerde Instagram’da yeni bir aile fotoğrafı paylaştı.

Çift, pazar alışverişine çıkmış; Kadir Doğulu ise minik Aziz’i kucağına almış, baba-oğul tezgahta meyve seçiyor. Atagül de bu tatlı anı ölümsüzleştirip paylaşınca beğeni yağdı. 

Bakalım minik Aziz'in yüzünü ne zaman göreceğiz... 😍🥰👶

