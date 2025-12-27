Bu Testle Rap Bilgini Ölçüyoruz!
Rap dünyası, kökleri, dönüm noktaları, önemli çatışmaları ve sahneleriyle dev bir evren. Testimizde tam olarak o evrenin kapısını aralayacağız. Rap müzik bilgine güveniyorsan seni böyle alalım. Bakalım ne kadar iyisin! Hazırsan, başlıyoruz...
1. Tupac’ın California Love şarkısındaki ünlü konuşmalı giriş bölümü kim tarafından yapılmıştır?
2. Nas’ın klasik albümü Illmatic'te yer almayan yapımcı kimdir?
3. Türkiye’de hızlı okuma tekniğini popüler hale getiren ve bir dönemin hız rekortmeni olarak anılan rapçi kimdir?
4. Eminem’in yarattığı ve saldırgan mizacıyla bilinen sahne karakteri kimdir?
5. Dr. Dre’nin keşfettiği isimlerden olmayan rapçi bunlardan hangisi?
6. Jay-Z’nin The Blueprint albümünde prodüksiyonun büyük bölümünü üstlenen isim kimdir?
7. Kanye West’in 808s & Heartbreak albümünün müzik dünyasında öne çıkan yeniliği nedir?
8. Rap dünyasında yıllarca süren Doğu Yakası - Batı Yakası çekişmesi sırasında, Biggie hangi müzik ekibinin parçasıydı?
9. Straight Outta Compton şarkısının arkasındaki ekip bunlardan hangisi?
10. Kendrick Lamar’ın Pulitzer ödülü aldığı albümü hangisidir?
11. Türkçe rap tarihinde, karanlık anlatımı, iç hesaplaşmalı söz yapısı ve agresif altyapılarıyla yeni bir dönem başlatan “Bir Pesimistin Gözyaşları” albümü kime aittir?
