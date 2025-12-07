Nilüfer ve Reha Muhtar’ın Manevi Kızı Ayşe Nazlı Nişanlandı

O dönem medyanın en çok konuştuğu çiftlerden biriydi onlar. Öyle ki Nilüfer'in 2000 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan küçük yaşta evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, Reha Muhtar'a 'Baba' diyordu. Muhtar bir röportajında, 'Nilüfer'den ayrılmış olsam da Ayşe bana 'baba' dedi, o benim çocuğumdur' açıklamasında bulunmuştu.

İşte o kız şimdilerde 24 yaşında. Nilüfer’in yıllardır gururla büyüttüğü kızına olan sevgisini her fırsatta dile getirdiğini biliyoruz. Ünlü sanatçı, kızının 24. doğum gününde 'Bugün 22 Temmuz benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti, şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana. Hayat sana teşekkür ederim' sözleriyle duygularını paylaşmış, takipçilerinin kalbini ısıtmıştı.