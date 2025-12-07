onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nilüfer ve Reha Muhtar’ın Manevi Kızı Ayşe Nazlı Nişanlandı

Nilüfer ve Reha Muhtar’ın Manevi Kızı Ayşe Nazlı Nişanlandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.12.2025 - 08:59

Ünlü şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı’dan mutlu haber geldi. 24 yaşındaki Ayşe Nazlı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. İlk nişan karesi sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu. 💍

İşte o özel anlardan detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reha Muhtar ile Nilüfer 2001 yılından 2003 yılına kadar ilişki yaşamıştı.

Reha Muhtar ile Nilüfer 2001 yılından 2003 yılına kadar ilişki yaşamıştı.

O dönem medyanın en çok konuştuğu çiftlerden biriydi onlar. Öyle ki Nilüfer'in 2000 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan küçük yaşta evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı, Reha Muhtar'a 'Baba' diyordu. Muhtar bir röportajında, 'Nilüfer'den ayrılmış olsam da Ayşe bana 'baba' dedi, o benim çocuğumdur' açıklamasında bulunmuştu.

İşte o kız şimdilerde 24 yaşında. Nilüfer’in yıllardır gururla büyüttüğü kızına olan sevgisini her fırsatta dile getirdiğini biliyoruz. Ünlü sanatçı, kızının 24. doğum gününde 'Bugün 22 Temmuz benim kızımın doğum günü. Yıllar su gibi aktı geçti, şimdi tam 24 yaşında genç bir hanım. Ne mutlu bana. Hayat sana teşekkür ederim' sözleriyle duygularını paylaşmış, takipçilerinin kalbini ısıtmıştı.

Ayşe Nazlı son yıllarda İngiltere’de psikoloji eğitimi alıyor ve hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak sürdürüyor.

Ayşe Nazlı son yıllarda İngiltere’de psikoloji eğitimi alıyor ve hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak sürdürüyor.

Bu kez ondan sevindiren bir haber geldi: Ayşe Nazlı, sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan samimi ve sıcak bir törenle nişan yüzüklerini taktı.

Törenden ilk kare de geldi.

Törenden ilk kare de geldi.

Ayşe Nazlı sosyal medya hesabından nişanlandığını tek bir kareyle duyurdu. Düğün karelerini de merakla bekliyoruz. 💍👰‍♀️🤵

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın