Nilüfer ve Reha Muhtar’ın Manevi Kızı Ayşe Nazlı Nişanlandı
Ünlü şarkıcı Nilüfer ve Reha Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı’dan mutlu haber geldi. 24 yaşındaki Ayşe Nazlı, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Yağlıoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. İlk nişan karesi sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu. 💍
İşte o özel anlardan detaylar…
Reha Muhtar ile Nilüfer 2001 yılından 2003 yılına kadar ilişki yaşamıştı.
Ayşe Nazlı son yıllarda İngiltere’de psikoloji eğitimi alıyor ve hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak sürdürüyor.
Törenden ilk kare de geldi.
