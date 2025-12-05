onedio
Türkiye'ye Dönüş Yapan Oryantal Asena, Almanya Şikayetiyle Gündem Oldu



Gülistan Başköy

05.12.2025 - 15:30

İş insanı Hasan Dere ile sekiz yıllık evliliğini bitirdikten sonra Türkiye’ye dönen ünlü oryantal Asena, Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Almanya’da geçirdiği yılların kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu anlatan Asena, 'Büyük bir ülke ama insanları 'ay yeter 'dedirten bir ülke” sözleri dikkat çekti. 

İşte detaylar…

Ünlü oryantal Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile hayatını birleştirmiş ve uzun süre Almanya’da yaşamayı tercih etmişti.



Ancak geçtiğimiz haftalarda çiftin sekiz yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdığı ortaya çıktı. İki tarafın yaptığı ortak açıklamada, 'Sekiz yıl süren evliliğimizi aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman dost kalacağız. Sebebi özelimizdir, farklı anlamlar yüklenmesini istemeyiz' ifadeleri yer almıştı.

Boşanmanın ardından Türkiye’ye dönen Asena, uzak kaldığı sahnelere yeniden adım atarak hayranlarını heyecanlandırmıştı.



Ünlü oryantal, son olarak Armağan Çağlayan’ın programına katılarak Almanya’daki yaşamına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Çağlayan’ın 'Neden Almanya’dan geri döndünüz?' sorusuna Asena, 'Almanya çok zor bir ülke. Ekonomik olarak büyük, sanayi olarak güçlü ama kağıdı en yoğun, insanları 'ay yeter' dedirten bir ülke.' dedi.

Armağan Çağlayan da bu sözlere katılarak, "Ay ne zor oralar ya. Bir yer açık olmaz mı? Biz Türküz, çıkarız sabaha kadar açık bir yer mutlaka vardır" diyerek sohbeti sürdürdü.

Gülistan Başköy

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezuniyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
