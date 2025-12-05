Türkiye'ye Dönüş Yapan Oryantal Asena, Almanya Şikayetiyle Gündem Oldu
İş insanı Hasan Dere ile sekiz yıllık evliliğini bitirdikten sonra Türkiye’ye dönen ünlü oryantal Asena, Armağan Çağlayan’ın programındaki açıklamalarıyla gündeme geldi. Almanya’da geçirdiği yılların kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu anlatan Asena, 'Büyük bir ülke ama insanları 'ay yeter 'dedirten bir ülke” sözleri dikkat çekti.
Ünlü oryantal Asena, 2017 yılında iş insanı Hasan Dere ile hayatını birleştirmiş ve uzun süre Almanya’da yaşamayı tercih etmişti.
Boşanmanın ardından Türkiye’ye dönen Asena, uzak kaldığı sahnelere yeniden adım atarak hayranlarını heyecanlandırmıştı.
Armağan Çağlayan da bu sözlere katılarak, "Ay ne zor oralar ya. Bir yer açık olmaz mı? Biz Türküz, çıkarız sabaha kadar açık bir yer mutlaka vardır" diyerek sohbeti sürdürdü.
