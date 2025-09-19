Asena 8 Yıldır Evli Olduğu Hasan Dere'den Boşandı: İhanet İddiası Ortalığı Fena Karıştırdı!

O isimlerden biri de kuşkusuz sahneye her çıktığında büyüleyen, kostümleri ve kıvrak danslarıyla efsaneleşen Asena oldu. Dans ettiği her anı adeta şova dönüştüren Asena, 2000’lerin en çok konuşulan oryantali olmayı başardı.

Sahnedeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Asena, üç yıl aşk yaşadığı işletmeci Hasan Dere ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Evliliğin ardından sürpriz bir kararla Türkiye’deki kariyerini noktalayıp Almanya’ya taşınan ünlü oryantal, burada farklı bir hayat kurdu. Eşi düğün salonu işletirken, Asena ise abiye kıyafetlerin satıldığı bir mağaza açtı ve gözlerden uzak, sakin bir yaşamı tercih etti.