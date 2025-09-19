onedio
Asena 8 Yıldır Evli Olduğu Hasan Dere'den Boşandı: İhanet İddiası Ortalığı Fena Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.09.2025 - 12:25

2017 yılında Hasan Dere ile evlenen, kariyerine veda ederek Almanya’ya yerleşen ünlü oryantal Asena boşandı. Anlaşmalı olarak boşandıkları ortaya çıkan çiftten Asena’nın tazminat almadığı öğrenildi. Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, ihanet iddialarını gündeme taşıdı. “Birkaç hafta önce kuaförde karşılaştık, Asena çok mutsuzdu, eşi ise gözleri fıldır fıldır bakıyordu” diyen Erken, ayrılığın perde arkasını anlattı. 

İşte magazin gündemine bomba gibi düşen ihanet iddiasının detayları…

Uzun yıllar boyunca ekranlarda izlediğimiz İbo Show, birçok ismi de hayatımıza kazandırdı.

O isimlerden biri de kuşkusuz sahneye her çıktığında büyüleyen, kostümleri ve kıvrak danslarıyla efsaneleşen Asena oldu. Dans ettiği her anı adeta şova dönüştüren Asena, 2000’lerin en çok konuşulan oryantali olmayı başardı.

Sahnedeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok merak edilen isimlerinden biri haline geldi. Asena, üç yıl aşk yaşadığı işletmeci Hasan Dere ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Evliliğin ardından sürpriz bir kararla Türkiye’deki kariyerini noktalayıp Almanya’ya taşınan ünlü oryantal, burada farklı bir hayat kurdu. Eşi düğün salonu işletirken, Asena ise abiye kıyafetlerin satıldığı bir mağaza açtı ve gözlerden uzak, sakin bir yaşamı tercih etti.

Ancak bugün gündeme gelen haber, tüm bu tabloyu alt üst etti.

Gel Konuşalım programında Ece Erken’in ortaya attığı iddiaya göre Asena ile Hasan Dere’nin evliliği tek celsede sona erdi. İkilinin anlaşmalı boşandığı ve Asena’nın tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi. Ayrılığın sebebinin ise ihanet olduğu iddia edildi.

Ece Erken, programda çarpıcı ifadeler kullandı:

“Birkaç hafta önce kuaförde karşılaştık, eşi de yanındaydı. Asena çok mutsuzdu. Asena çıktıktan sonra eşi orada kaldı. Açık ve net söyleyeyim, beyefendinin gözleri fıldır fıldırdı. Bazı erkeklerde vardır ya, illa bir şey olması gerekmez ama gözler oradan oraya gider. Dün öğrendim ki tazminatsız anlaşmalı olarak boşanmışlar. Normalde aldatan erkek varını yoğunu verir ama burada durum farklı. Aldattığı kişiyi bilmiyorum ama Asena’nın aldatıldığını kesin biliyorum. Şimdi sahnelere dönmek istiyor.” dedi.

Böylece, sekiz yıllık evlilik magazin dünyasında büyük yankı uyandıran sessiz sedasız bir boşanmayla noktalandı. Bakalım ünlü oryantal bu iddialara cevap verecek mi? Bekleyip göreceğiz...

