"Ölsem Aynı Masaya Oturmam" Dediği Dilan Polat'la Can Ciğer Olan Feyza Altun'dan Gelen Tepkilere Yanıt
Polat ailesinin davalık olduğu süreçte ve sonrası dönemin en sert muhaliflerinden olan Feyza Altun, Polat ailesine yönelik sözleriyle dikkat çekmişti. “Ölsem de aynı masaya oturmam” çıkışını birçoğunuz hatırlıyordur. Ancak tahliye sonrası Dilan Polat’la yakınlaşmaya başlayan Altun, geçtiğimiz gün Polat ailesinin evinde Dilan Polat’la yayın açıp birbirine sarılınca sosyal medya karıştı. Görüntüler viral olurken Altun’a eleştiriler yağdı.
Fenomen avukat bu kez bir video çekti ve “Kime istiyorsam ona sarılırım, kimle istiyorsam onla görüşürüm” diyerek tepkilere sert çıktı.
Buyrun detaylara...
Kasım ayında tutuklanan ve yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, tahliye olduktan sonra “fenomenliği bırakıyorum” demişti.
Son olarak Altun, Polat ailesinin evinde gece yarısı yapılan bir yayında Dilan Polat’la yan yana oturdu.
Eleştirilere dayanamayan Feyza Altun'dan bir video geldi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
