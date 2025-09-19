onedio
"Ölsem Aynı Masaya Oturmam" Dediği Dilan Polat'la Can Ciğer Olan Feyza Altun'dan Gelen Tepkilere Yanıt

"Ölsem Aynı Masaya Oturmam" Dediği Dilan Polat'la Can Ciğer Olan Feyza Altun'dan Gelen Tepkilere Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.09.2025 - 10:49

Polat ailesinin davalık olduğu süreçte ve sonrası dönemin en sert muhaliflerinden olan Feyza Altun, Polat ailesine yönelik sözleriyle dikkat çekmişti. “Ölsem de aynı masaya oturmam” çıkışını birçoğunuz hatırlıyordur. Ancak tahliye sonrası Dilan Polat’la yakınlaşmaya başlayan Altun, geçtiğimiz gün Polat ailesinin evinde Dilan Polat’la yayın açıp birbirine sarılınca sosyal medya karıştı. Görüntüler viral olurken Altun’a eleştiriler yağdı. 

Fenomen avukat bu kez bir video çekti ve “Kime istiyorsam ona sarılırım, kimle istiyorsam onla görüşürüm” diyerek tepkilere sert çıktı.

Buyrun detaylara...

Kasım ayında tutuklanan ve yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, tahliye olduktan sonra “fenomenliği bırakıyorum” demişti.

Ancak çok geçmeden eski düzenine geri döndü. Sosyal medya hesabından lüks yaşamını paylaşmaya devam eden Polat, aile içindeki kavgalarından özel anlarına kadar pek çok detayı takipçilerine sunmayı sürdürdü. Şimdi ise bambaşka bir konu gündemde: Avukat Feyza Altun’la yaşadığı beklenmedik yakınlık.

Hatırlarsanız, dönemin en sert muhaliflerinden olan Feyza Altun, Polat ailesine yönelik sözleriyle sık sık gündeme gelmişti. “Ölsem de aynı masaya oturmam” diye büyük konuşmuştu. Ancak geçtiğimiz aylarda ikiliyi ortak arkdaşları Sevim Alan’ın düğününde görmüştük.

Sosyal medyada Altun'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Son olarak Altun, Polat ailesinin evinde gece yarısı yapılan bir yayında Dilan Polat’la yan yana oturdu.

Yayında ikilinin birbirine sarıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Kimi, 'Bu nasıl bir dönüş?' diye tepki gösterirken, kimi de 'Feyza zamanında neler saydı şimdi paranın gücü yakın arkadaş yapıyor' diyerek ünlü fenomeni geçmişteki sözlerinden vurdu.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Eleştirilere dayanamayan Feyza Altun'dan bir video geldi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
