"Ölsem Aynı Masaya Oturmam" Dediği Dilan Polat'la Can Ciğer Olan Feyza Altun'dan Gelen Tepkilere Yanıt

Polat ailesinin davalık olduğu süreçte ve sonrası dönemin en sert muhaliflerinden olan Feyza Altun, Polat ailesine yönelik sözleriyle dikkat çekmişti. “Ölsem de aynı masaya oturmam” çıkışını birçoğunuz hatırlıyordur. Ancak tahliye sonrası Dilan Polat’la yakınlaşmaya başlayan Altun, geçtiğimiz gün Polat ailesinin evinde Dilan Polat’la yayın açıp birbirine sarılınca sosyal medya karıştı. Görüntüler viral olurken Altun’a eleştiriler yağdı.

Fenomen avukat bu kez bir video çekti ve “Kime istiyorsam ona sarılırım, kimle istiyorsam onla görüşürüm” diyerek tepkilere sert çıktı.

Buyrun detaylara...