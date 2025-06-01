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Feyza Altun ve Dilan Polat'tan Şaşırtan Barış Karesi: Tepkiler Üzerine Neden Buluştuklarını Açıkladı!

Feyza Altun ve Dilan Polat'tan Şaşırtan Barış Karesi: Tepkiler Üzerine Neden Buluştuklarını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.06.2025 - 10:20

Avukat Feyza Altun ve Dilan Polat, ortak bir masada buluştu! Daha önce “Ölsem bir araya gelmem” diyen Altun’un bu sürpriz buluşması sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ortak arkadaşları Sevim Alan’ın nikah şahitliğini yapan ikili, bir araya gelince herkesin ağzı açık kaldı. Dilan Polat’ın paylaştığı kareler kısa sürede gündem olurken, Feyza Altun gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu ve buluşma sebebini açıkladı. 'Bu masada sadece doğrular konuşuldu' dedi.  

Detaylar haberimizde…

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Türkiye gündemini uzun bir süredir meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti, adeta son yılların en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Türkiye gündemini uzun bir süredir meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti, adeta son yılların en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Sosyal medya fenomenliğinden güzellik sektörüne, kozmetikten e-ticarete kadar birçok alanda faaliyet gösteren çift, kısa sürede inanılmaz bir servet elde etmişti. Ancak bu şatafatlı hayat fazla uzun sürmedi. Polat ailesine yönelik artan şikayetler MASAK’ın dikkatini çekti ve radarına takılan ikili, geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alındı. 4 Kasım’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çift, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Bu süreçte, dava sürecini adım adım takip eden ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Avukat Feyza Altun, Polat çiftine sert eleştirilerde bulunmuştu. Hatta bir dönem “ölsem aynı masada oturmam” diyerek çizdiği mesafeyle dikkat çekmişti. Ama işler değişti.

Dilan Polat’ın paylaştığı bazı kareler sosyal medyada olay oldu.

Dilan Polat’ın paylaştığı bazı kareler sosyal medyada olay oldu.

Çünkü o karelerde Feyza Altun da vardı! Ortak arkadaşları Sevim Alan’ın düğününde nikah şahitliği yapan Altun ve Polat, aynı masada bir araya geldi. Dilan Polat’ın “Bu ikili nikah şahidi olursa o evlilik bitmez bitemez” ve “Konuşacak çok şey var Allah’ım çok” notlarıyla paylaştığı fotoğraflar adeta gündemi yerinden oynattı.

Gelen tepkiler üzerine Avukat Feyza Altun, Instagram hesabından bir basın açıklaması yayınladı.

Gelen tepkiler üzerine Avukat Feyza Altun, Instagram hesabından bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden; ailesinden; bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı, suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışındayım. Doğrulardan ayrılmam. Konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinledim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları açıklamaktan geri durmam.”

'Basın açıklamasıdır: Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik.Sebebi ise Dilan ve eşinden ;ailesinden ; ve bazı fenomenlerden adıma HARAÇ istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adımı kullanarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortayaa çıkarırım!!! Ben konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları paylaşmaktan geri durmuyorum. Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu.'

Bu açıklamanın hemen ardından Sıla Doğu’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi:

Bu açıklamanın hemen ardından Sıla Doğu’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi:

'Bu masa… yılların birikmiş acılarını, yanlış anlaşılmaları, suskunlukları taşıyordu. Biz çok şey yaşadık, çok şey göğüsledik. Feyza da o yaşadıklarımızın bir parçasıydı. Ama bugün ilk kez göz göze gelindi. İlk kez biri bizi gerçekten dinledi. Ben o masada bir yargıç gibi oturmadım. Ne geçmişin hesabını sordum, ne öfkeyle konuştum. Feyza da sadece bir “avukat” olarak değil, bir kadın, bir anne, bir insan olarak yanımdaydı. Bugün sadece kelimeler değil, kalpler konuştu. Evet, geçmiş kolay değildi. Ama bazen ilahi adaletin yolu, yüzleşmeden geçer. Feyza’ya da teşekkür ederim. Herkesin sustuğu yerde ‘durun, dinleyin’ dediği için. Bizim hikâyemiz daha yeni başlıyor. Bu kez gerçeğiyle.'

Ancak Feyza Altun tepkilerden yine de kurtulamadı:

Ancak Feyza Altun tepkilerden yine de kurtulamadı:
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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