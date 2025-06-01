Feyza Altun ve Dilan Polat'tan Şaşırtan Barış Karesi: Tepkiler Üzerine Neden Buluştuklarını Açıkladı!

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden; ailesinden; bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı, suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışındayım. Doğrulardan ayrılmam. Konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinledim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları açıklamaktan geri durmam.”

'Basın açıklamasıdır: Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik.Sebebi ise Dilan ve eşinden ;ailesinden ; ve bazı fenomenlerden adıma HARAÇ istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adımı kullanarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortayaa çıkarırım!!! Ben konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları paylaşmaktan geri durmuyorum. Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu.'