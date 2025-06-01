Feyza Altun ve Dilan Polat'tan Şaşırtan Barış Karesi: Tepkiler Üzerine Neden Buluştuklarını Açıkladı!
Avukat Feyza Altun ve Dilan Polat, ortak bir masada buluştu! Daha önce “Ölsem bir araya gelmem” diyen Altun’un bu sürpriz buluşması sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ortak arkadaşları Sevim Alan’ın nikah şahitliğini yapan ikili, bir araya gelince herkesin ağzı açık kaldı. Dilan Polat’ın paylaştığı kareler kısa sürede gündem olurken, Feyza Altun gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu ve buluşma sebebini açıkladı. 'Bu masada sadece doğrular konuşuldu' dedi.
Detaylar haberimizde…
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Türkiye gündemini uzun bir süredir meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti, adeta son yılların en çok konuşulan isimleri arasına girdi.
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Dilan Polat’ın paylaştığı bazı kareler sosyal medyada olay oldu.
Gelen tepkiler üzerine Avukat Feyza Altun, Instagram hesabından bir basın açıklaması yayınladı.
Bu açıklamanın hemen ardından Sıla Doğu’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi:
Ancak Feyza Altun tepkilerden yine de kurtulamadı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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