Feyza Altun Cezaevindeki Dilan Polat'ın Yeni Şube Açması Hakkında Bilinmeyen Bir Detay Paylaştı
Feyza Altun Cezaevindeki Dilan Polat'ın Yeni Şube Açması Hakkında Bilinmeyen Bir Detay Paylaştı
Yaklaşık iki aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi hakkındaki gelişmeler gündemden düşmüyor. Şirketlerine kayyım atanmasına rağmen Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yeni bir şubesinin açılması tartışma yarattı. Avukat Feyza Altun ise konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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Aylardır hatta neredeyse bir yıldır Türkiye gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Dilan ve Engin Polat çifti pek çok sektöre adım atmış ve kısa sürede inanılmaz bir servet elde etmişti.
Şatafatlı hayatlarına dair her detayı paylaşan Polat çifti, haklarında şikayetlerin artmasıyla beraber MASAK radarına takıldı. İkilinin hayatı kelimenin tam anlamıyla altüst oldu.
Geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat, 4 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet"le suçlanan ikili hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşandı adeta.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan 14 kişinin tüm şirketlerine de kayyım atanması talep edildi. 6 Kasım'da verilen karar sonrası şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçirildi. (TMSF)
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Şirketlerin kayyım tarafından yönetildiği bu dönemde Dilan Polat'a ait güzellik merkezinin yeni bir şube açacağı haberi epey tartışma yarattı.
İstanbul Kağıthane'de yapılan güzellik merkezi şubesinin açılışından gelen görüntüler ve oradaki kalabalık epey dikkat çekti.
Dilan Polat'ın seslendirdiği "Enercii" eşiliğinde açılan Kağıthane şubesinin nasıl açıldığı ve kişilerin neden bu kadar ilgi gösterdiği konuşuldu.
Bunun üzerine açıklama yapan isim ise davanın ilk günden beri takipçisi olan Avukat Feyza Altun oldu.
"Bu izlediğiniz tamamen şov" ifadelerini kullanan Altun aynı zamanda tepki toplayan o anlar yalnızca bir algı yönetimi olduğunu belirtti.
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Altun konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Geçenlerde Sheraton Otelde toplantı yapıp tüm şubelerden paraları elden istediler :) Hatta toplantıya avukatlarını kabul etmediler."
Feyza Altun'un X (Twitter) paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇
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