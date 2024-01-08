Feyza Altun Cezaevindeki Dilan Polat'ın Yeni Şube Açması Hakkında Bilinmeyen Bir Detay Paylaştı

Yaklaşık iki aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevinde yatan Dilan Polat ve Engin Polat ikilisi hakkındaki gelişmeler gündemden düşmüyor. Şirketlerine kayyım atanmasına rağmen Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yeni bir şubesinin açılması tartışma yarattı. Avukat Feyza Altun ise konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.