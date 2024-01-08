Cezaevindeki Dilan Polat'ın Yeni Şubesinin Açılışının Tıklım Tıklım Olması "Yok Artık" Dedirtti

Sosyal medyada yaptıkları lüks ve şaşalı paylaşımlarının ardından herkesin dikkatini çekmişti Polat çifti. Aynı zamanda sayısız iş ile uğraşıyorlardı. Buna mücevherciden tutun da güzellik salonlarına, e-ticaretten tutun da sponsorluğa kadar pek çok örnek verebiliriz.