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Cezaevindeki Dilan Polat'ın Yeni Şubesinin Açılışının Tıklım Tıklım Olması "Yok Artık" Dedirtti

Cezaevindeki Dilan Polat'ın Yeni Şubesinin Açılışının Tıklım Tıklım Olması "Yok Artık" Dedirtti

Dilan Polat Engin Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.01.2024 - 10:04

Birkaç aydır gündemimizden düşmeyen o malum konu, dün yaşanan olayın ardından tekrar tartışmaya açık hale geldi. Dilan Polat ve Engin Polat'tan bahsediyoruz evet. Cezaevinde olan, hatta şirketlerine kayyım atanan Polat çifti, dün güzellik merkezlerinin yeni şubesinin açılışıyla dikkatleri çekti. Açılıştaki kalabalık ise görenlere 'nasıl yani?' diye sorgulattı.

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Dilan Polat ve Engin Polat çiftini tanımak için artık sosyal medya kullanıyor olmanıza gerek bile yok. Aylardır tüm ülkenin gündeminde bu çift.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftini tanımak için artık sosyal medya kullanıyor olmanıza gerek bile yok. Aylardır tüm ülkenin gündeminde bu çift.

Sosyal medyada yaptıkları lüks ve şaşalı paylaşımlarının ardından herkesin dikkatini çekmişti Polat çifti. Aynı zamanda sayısız iş ile uğraşıyorlardı. Buna mücevherciden tutun da güzellik salonlarına, e-ticaretten tutun da sponsorluğa kadar pek çok örnek verebiliriz.

Ardından 2023'ün Kasım ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı.

Ardından 2023'ün Kasım ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı.

Haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları üzerinden soruşturma başlatılmış, MASAK işin içine girmişti. Polat çifti ve aile bireyleri olmak üzere toplam 12 kişi tutuklanmıştı. Polat ailesine dair pek çok detay ortaya çıkarken, avukatları da itirafçı olmuştu.

Polat çifti hala cezaevinde. Dilan Polat'ın ortama uyum sağlayamadığı ve psikolojik destek almaya başladığı ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde.

Polat çifti hala cezaevinde. Dilan Polat'ın ortama uyum sağlayamadığı ve psikolojik destek almaya başladığı ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde.

Diğer yandan çiftin yeni avukatı Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın yakın bir zamanda çıkabileceğine dair imalarda bulunuyordu.

Tabii bu süreçte neler olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz beklemesine ama, Polat ailesinin tüm mal varlığına kayyım atandı bildiğiniz gibi.

Tabii bu süreçte neler olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz beklemesine ama, Polat ailesinin tüm mal varlığına kayyım atandı bildiğiniz gibi.

Tüm ürünlerine, şirketlerine, arabalarına el konuldu. Hatta Polat çiftinin tüm arabaları İstanbul Emniyet Teşkilatı'na tahsis edildi.

Fakat Dilan Polat'ın yedek Instagram hesabından dün yapılan paylaşımda gördüğümüz kadarıyla, güzellik merkezinin yeni bir şubesi açıldı!

Fakat Dilan Polat'ın yedek Instagram hesabından dün yapılan paylaşımda gördüğümüz kadarıyla, güzellik merkezinin yeni bir şubesi açıldı!

Dilan Polat şubelerinde çalışanların şimdiye kadar patronlarını destekledikleri pek çok paylaşım görmüştük. Fakat yeni bir şube açılışı herkesi şaşkına çevirdi. Dilan Polat'ın yedek hesabını avukatı Hüseyin Kaya'nın kullandığı düşünülüyor.

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Aynı şekilde yine bu yedek hesaptan aile üyelerinin fotoğrafı da paylaşıldı ve "Ailecek açılışımıza gidiyoruz" yazıldı.

Aynı şekilde yine bu yedek hesaptan aile üyelerinin fotoğrafı da paylaşıldı ve "Ailecek açılışımıza gidiyoruz" yazıldı.

Fotoğrafta avukat Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın eltisi Hazal Erdoğan, Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve ablası Kübra Işıklı da vardı.

Burada bahsetmiştik:

Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de gerçekleşti.

Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de gerçekleşti.

Haliyle bu durum kafaları karıştırdı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla açılış epey bir kalabalıktı!

Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla açılış epey bir kalabalıktı!

Şube açılığında Dilan Polat'ın tıklanma rekorları kıran "Enerji" şarkısı çalındı.

Şube açılığında Dilan Polat'ın tıklanma rekorları kıran "Enerji" şarkısı çalındı.

Bu sırada açılışa katılanların da, çalışanların da eğlenmeye devam etmesi dikkatleri çekti.

Videoları paylaşanlar "Nasıl hala güvenip gidiyorlar?" sorularına cevap aradı.

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Bu sırada SZC mikrofonlarının uzatıldığı vatandaşlardan "Ben Dilan Polat'ı destekliyorum. Sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini duymak elbette şaşırttı.

Bu söylemlerin ardından sosyal medyada herkes ardı arkasına tepki vermeye başladı.

Bu söylemlerin ardından sosyal medyada herkes ardı arkasına tepki vermeye başladı.
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Açılışın kalabalıklığı da "Nasıl yani?" diye sorgulattı.

Açılışın kalabalıklığı da "Nasıl yani?" diye sorgulattı.
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KumdanKum

çürümüşlüğün dibini sıyırıyoruz...

moonlight

Yazmış biri yukarıda ... aynen katılıyorum .. destekçilerini de atın içeri.. beyinsilikten ...

Serkann Genç

Bu millet çakirin mezarina gitmiş , hey yawrum hey siz bizim cahil kesimi hiç tanımıyorsunuz yazik okumayan milletiz kültür sanat sifir bedava tiyatro var de... Devamını Gör