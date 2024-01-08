Cezaevindeki Dilan Polat'ın Yeni Şubesinin Açılışının Tıklım Tıklım Olması "Yok Artık" Dedirtti
Cezaevindeki Dilan Polat'ın Yeni Şubesinin Açılışının Tıklım Tıklım Olması "Yok Artık" Dedirtti
Birkaç aydır gündemimizden düşmeyen o malum konu, dün yaşanan olayın ardından tekrar tartışmaya açık hale geldi. Dilan Polat ve Engin Polat'tan bahsediyoruz evet. Cezaevinde olan, hatta şirketlerine kayyım atanan Polat çifti, dün güzellik merkezlerinin yeni şubesinin açılışıyla dikkatleri çekti. Açılıştaki kalabalık ise görenlere 'nasıl yani?' diye sorgulattı.
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftini tanımak için artık sosyal medya kullanıyor olmanıza gerek bile yok. Aylardır tüm ülkenin gündeminde bu çift.
Ardından 2023'ün Kasım ayında düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı.
Polat çifti hala cezaevinde. Dilan Polat'ın ortama uyum sağlayamadığı ve psikolojik destek almaya başladığı ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde.
Tabii bu süreçte neler olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz beklemesine ama, Polat ailesinin tüm mal varlığına kayyım atandı bildiğiniz gibi.
Fakat Dilan Polat'ın yedek Instagram hesabından dün yapılan paylaşımda gördüğümüz kadarıyla, güzellik merkezinin yeni bir şubesi açıldı!
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Aynı şekilde yine bu yedek hesaptan aile üyelerinin fotoğrafı da paylaşıldı ve "Ailecek açılışımıza gidiyoruz" yazıldı.
Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni şubesi İstanbul Kağıthane'de gerçekleşti.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan gördüğümüz kadarıyla açılış epey bir kalabalıktı!
Şube açılığında Dilan Polat'ın tıklanma rekorları kıran "Enerji" şarkısı çalındı.
Videoları paylaşanlar "Nasıl hala güvenip gidiyorlar?" sorularına cevap aradı.
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Bu sırada SZC mikrofonlarının uzatıldığı vatandaşlardan "Ben Dilan Polat'ı destekliyorum. Sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini duymak elbette şaşırttı.
Bu söylemlerin ardından sosyal medyada herkes ardı arkasına tepki vermeye başladı.
Açılışın kalabalıklığı da "Nasıl yani?" diye sorgulattı.
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çürümüşlüğün dibini sıyırıyoruz...
Yazmış biri yukarıda ... aynen katılıyorum .. destekçilerini de atın içeri.. beyinsilikten ...
Bu millet çakirin mezarina gitmiş , hey yawrum hey siz bizim cahil kesimi hiç tanımıyorsunuz yazik okumayan milletiz kültür sanat sifir bedava tiyatro var de... Devamını Gör