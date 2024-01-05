Kısmetse Olur Cansel'in 2 Milyon TL Harcadığı Klibindeki Dilan Polat Göndermeleri "Sonu Benzemesin" Dedirtti
Kısmetse Olur Cansel'in 2 Milyon TL Harcadığı Klibindeki Dilan Polat Göndermeleri "Sonu Benzemesin" Dedirtti
Kısmetse Olur'un aşko kuşko yarışmacısı Cansel Ayanoğlu müzik sektörüne girdi. Dilan Polat göndermeleriyle bezeli klibi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kısmetse Olur'un pembeyle özdeşleşen eski yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'nu tanımayanınız yoktur sanıyoruz... Elbette hepinizin Kısmetse Olur fanı olmasını beklemiyoruz ama Cansel'e en azından sosyal medyada denk gelmişsinizdir herhalde!
Kısmetse Olur'un ilk sezonunda sergilediği ultra aşka kuşko tavırlarıyla epey dalga konusu olan Cansel Ayanoğlu, yarışmadan sonra da sık sık gündem olmayı başardı.
Fakat son hamlesi, resmen "Beni konuşun" diye çırpındığının kanıtı oldu. Her delikten çıkan Cansel, bu sefer de müzik piyasasına el attı.
"Şahane" adlı yeni şarkısının klibindeki Dilan Polat göndermeleri ise gözden kaçmadı. Zaten gözden kaçması da mümkün değil çünkü Dilan Polat'ın hayatından hafızamıza kazınan her kesiti birebir kopyalamış kendisi!
Dilan Polat'ın evinin her bir köşesinde göze çarpan lüks detaylardan 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Engin'iyle birçok kez çektiği araba seremonisi videolarına 👇
Vinçle üzerine dökülen güllerden ve dolarlarla çevrili ambiyansından 👇
Engin Polat'ın kendisine hediye olarak aldığı iddia edilen uçak görüntülerine 👇
Ve uçaktan hepimize bakıp sırıttığı o günlere bir selam çakan Cansel Ayanoğlu'nun yeni klibi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Önce sizi şarkıyla baş başa bırakıp kulaklarınızın kanamasına sebep olalım! 🙈
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sonra da yorumlara beraber bakalım! 👇
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 👇
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. 👇
12.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda