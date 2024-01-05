Gupse Özay FaceApp'le Kendisini Bambaşka Birine Dönüştüren Arkadaşına Sitem Etti: "Yazıklar Olsun"
Gupse Özay FaceApp'le Kendisini Bambaşka Birine Dönüştüren Arkadaşına Sitem Etti: "Yazıklar Olsun"
Bir arkadaşının, kendi fotoğrafını FaceApp'le bambaşka bir şeye dönüştürdüğünü gören Gupse Özay, sitemini eksik etmedi!
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Gupse Özay, Türk sinema sektörünün en başarılı kadın komedyenlerinden biri şüphesiz. Samimi halleri ve doğallığına ise diyecek yok!
'Deliha' filminin setinde tanışıp 2020 yılında nikah masasına oturduğu yakışıklı oyuncu Barış Arduç'la buram buram aşk kokan evliliği 👇
Ve 2022 yılında kucaklarına aldıkları dünya tatlısı kızları Jan Asya'yla beraber etraflarına mutluluk saçan çift, herkesin imrendiği ünlü aşıklar arasında.
Şimdilerde ise gündemlerinde Gupse Özay'ın senaryosunu kendi yazdığı yeni filmi Lohusa var! 19 Ocak'ta vizyona girecek olan film bebek doğduktan sonraki 40 günde bir anne ve babanın yaşadıklarını konu alacak.
Biz filmi heyecanla beklerken Gupse Özay da sık sık paylaşım yapıyor şu sıralar. Şimdi gündem olmasının sebebi ise bir arkadaşının çektiği fotoğrafı FaceApp'le getirdiği hal!
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Ardından fotoğrafın orijinalini paylaşıp arkadaşına sitem etti, "Aşk olsun ve de yazıklar olsun" dedi. Ee ne diyoruz o zaman? Doğallıkta Gupse Özay gibi olun, kendinize de daima güvenin! FaceApp falan boş işler bunlar!
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