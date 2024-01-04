Hızına Yetişemediğimiz İrem Derici'nin Yeni Aşkıyla Pozlarına 'Sonsuza Kadar' Notu "Oldu O Zaman" Dedirtti
Hızına Yetişemediğimiz İrem Derici'nin Yeni Aşkıyla Pozlarına 'Sonsuza Kadar' Notu "Oldu O Zaman" Dedirtti
Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Gökhan Fırat'la Paris çıkarmasından pozlarını paylaşan İrem Derici, seriye yenilerini ekledi. Sevgililerini ülke ülke dolaştırmaya doyamayan Derici'nin hem hızı hem de 'sonsuza kadar' notu dillere fena düştü!
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Şarkılarına da sesine de diyecek söz yok ama İrem Derici denildiğinde her şey bir tarafa kaos ve aşk geliyor akıllara, kabul edin!
Ne yapıp etse de aşkta bir türlü dikiş tutturamayan ama buna rağmen aşktan inancını hiç kesmediği gibi bir de hızlıca başkalarına adapte olabilen İrem Derici, dobralığı ve sivri dilliğiyle birleşelen çalkantılı özel hayatıyla dillerden hiç düşmüyor.
Mutlaka hatırlarsınız, çok da uzun bir süre önce değildi malumunuz... İrem Derici, Atakan Işıktutan'la dillere destan, cümle alemi imrendiren bir aşk yaşadı.
Birbirlerine vakit ayıramadıkları için ayrılmaya karar verdiğini açıklayan çifti atlatmamız kolay olmadı tabii. Her zamanki İrem Derici büyüsüne kapılmıştık çünkü, "Sonunda buldu, tamam budur" dediğimiz kişiydi Atakan...
Ama İrem Derici için öyle değilmiş belli ki. O en doğrusunu bilir dedik, nadasa yatmıştık ki İrem Derici ışık hızıyla sahalara geri döndü. Yönetmen ve fotoğrafçı sevgilisi Gökhan Fırat'a epey yükselen İrem Derici, aşkını cümle aleme duyurup paylaşımlarla süsledi tabii, huyudur!
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Hatta yeni ilişkisine bir level daha atlattı geçen gün, Atakan'la Londra, Amsterdam gezen İrem yeni gözdesi Gökhan'ı da Paris'e götürmeye karar verdi.
Birkaç saat önce de Paris fotoğraflarına yenilerini ekledi. 👇
Keyfi oldukça yerinde gözüken İrem Derici, hem yetişemediğimiz hızıyla... 👇
Hem de paylaşımlarına iliştirdiği "Sonsuza kadar" notuyla dillere fena düştü! 👇
1. Buyurun gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 😂
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