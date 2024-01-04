Yıllar Önce Yayılan Lise Fotoğrafıyla Yerden Yere Vurulan Göksel Evrime Kafa Attığını Kabul Etti
Yıllar Önce Yayılan Lise Fotoğrafıyla Yerden Yere Vurulan Göksel Evrime Kafa Attığını Kabul Etti
Güzel şarkıcı Göksel, yıllar önce yayılan lise yıllık fotoğrafıyla ilgili ilk kez konuştu! Evrime kafa attığını kabul ederken yaptığı açıklamalar güldürdü.
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Buğulu bakışları, naif sesi ve şarkılarıyla yıllardır hayatımızda olan Göksel, hiç şüphesiz Türkçe popun en başarılı kadın sanatçılarıdan biri!
Tanıdığımız ilk günden bu yana zerafetiyle dikkat çeken güzel şarkıcı, son zamanlarda sosyal medyayı daha aktif kullanıyor ve paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem oluyor.
Belki hatırlarsınız, seneler önce Göksel'in önce ilkokul sonra da lise fotoğrafları sızdırılmıştı... 👇
Çocukluk fotoğrafı yine bir derece de, ergenlik çağına yeni girmiş liseli Göksel dillere fena düştü o zamanlar 👇
"Evrime kafa atmış" diye yorumlanan ve 2017'de bu fotoğraf yüzünden büyük linç yiyen Göksel, yıllık pozuyla ilgili ilk defa konuştu!
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"Bolca eğlendiğiniz soruya cevabım, evrime kafa attığım doğrudur 🤭 Bilemiyorum, sebebi belki de hormonlardır 🐛❣" notuyla verdiği röportajdan bir kesit paylaşan Göksel, içtenliğiyle yine kendine hayrana bıraktı.❤️
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