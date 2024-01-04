Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yıllar Önce Yayılan Lise Fotoğrafıyla Yerden Yere Vurulan Göksel Evrime Kafa Attığını Kabul Etti

Yıllar Önce Yayılan Lise Fotoğrafıyla Yerden Yere Vurulan Göksel Evrime Kafa Attığını Kabul Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.01.2024 - 20:42

Güzel şarkıcı Göksel, yıllar önce yayılan lise yıllık fotoğrafıyla ilgili ilk kez konuştu! Evrime kafa attığını kabul ederken yaptığı açıklamalar güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Buğulu bakışları, naif sesi ve şarkılarıyla yıllardır hayatımızda olan Göksel, hiç şüphesiz Türkçe popun en başarılı kadın sanatçılarıdan biri!

Buğulu bakışları, naif sesi ve şarkılarıyla yıllardır hayatımızda olan Göksel, hiç şüphesiz Türkçe popun en başarılı kadın sanatçılarıdan biri!

Tanıdığımız ilk günden bu yana zerafetiyle dikkat çeken güzel şarkıcı, son zamanlarda sosyal medyayı daha aktif kullanıyor ve paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem oluyor.

Tanıdığımız ilk günden bu yana zerafetiyle dikkat çeken güzel şarkıcı, son zamanlarda sosyal medyayı daha aktif kullanıyor ve paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem oluyor.

Belki hatırlarsınız, seneler önce Göksel'in önce ilkokul sonra da lise fotoğrafları sızdırılmıştı... 👇

Belki hatırlarsınız, seneler önce Göksel'in önce ilkokul sonra da lise fotoğrafları sızdırılmıştı... 👇

Çocukluk fotoğrafı yine bir derece de, ergenlik çağına yeni girmiş liseli Göksel dillere fena düştü o zamanlar 👇

Çocukluk fotoğrafı yine bir derece de, ergenlik çağına yeni girmiş liseli Göksel dillere fena düştü o zamanlar 👇

"Evrime kafa atmış" diye yorumlanan ve 2017'de bu fotoğraf yüzünden büyük linç yiyen Göksel, yıllık pozuyla ilgili ilk defa konuştu!

"Evrime kafa atmış" diye yorumlanan ve 2017'de bu fotoğraf yüzünden büyük linç yiyen Göksel, yıllık pozuyla ilgili ilk defa konuştu!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Bolca eğlendiğiniz soruya cevabım, evrime kafa attığım doğrudur 🤭 Bilemiyorum, sebebi belki de hormonlardır 🐛❣" notuyla verdiği röportajdan bir kesit paylaşan Göksel, içtenliğiyle yine kendine hayrana bıraktı.❤️

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
11
5
3
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın