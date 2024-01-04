Farah Zeynep Abdullah Kameralara Gözükmemek İçin Hayatı Pahasına Yemin Etmiş Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Farah Zeynep Abdullah Kameralara Gözükmemek İçin Hayatı Pahasına Yemin Etmiş Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Son zamanlarda gündemden bir an olsun düşmeyen Farah Zeynep Abdullah bir sessizleşmişti, mutlaka fark etmişsinizdir... Sebebi belli oldu, yeni aşka yelken açan Farah Zeynep Abdullah sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Ya da görüntülenemedi desek daha doğru olacak herhalde. Farah'ın yeni aşkının ultra gizemli halleri dillere fena düştü!
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Kafamızı nereye çevirsek orada Farah Zeynep Abdullah'ı gördüğümüz bir 2023 atlattık biliyorsunuz.
Yılmaz Güney kaosundan, Fazıl Say polemiğine, Bihter filminden, filmin galasında giydiği göz kanatan elbiseye, her rolün altından çıkışından, ani Kızılcık Şerbeti kapanmasına Zeynep Farah Abdullah 2023'ü dolu dolu ve bol skandallı geçirdi.
Herkese ve her şeye söyleyecek bir lafı olan, lafını da hiç sakınmayan Farah sene boyunca sosyal medya kullanıcılarının ve magazinin radarından hiç çıkmadı.
Fakat birkaç gündür sessizlemişti kendisi. Tam "2024 Farah'ın olaylarıyla start vermedi hayret!" diyorduk ki beklenen mevzu ayağımıza kadar geldi!
Farah, geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
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Gerçi yeni demek doğru mu bilemiyoruz, keza videoda iki şey dikkat çekti. Birincisi, Farah'ın "İlişki yeni mi?" diye soran muhabire patlattığı manidar kahkaha... İkincisi de sevgilisinin ultra gizemli gözükme çabaları ve kimseye gözükmemek için hayatı pahasına yemin etmiş halleri!
E o zaman 2024'ün ilk ikonik Farah olayı hayırlı uğurlu olsun diyelim! Hazırsanız, "ülkenin mizah seviyesine kurban" dedirten yorumlara da beraber bakalım!😂👇
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