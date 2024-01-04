Farah Zeynep Abdullah Kameralara Gözükmemek İçin Hayatı Pahasına Yemin Etmiş Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Son zamanlarda gündemden bir an olsun düşmeyen Farah Zeynep Abdullah bir sessizleşmişti, mutlaka fark etmişsinizdir... Sebebi belli oldu, yeni aşka yelken açan Farah Zeynep Abdullah sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Ya da görüntülenemedi desek daha doğru olacak herhalde. Farah'ın yeni aşkının ultra gizemli halleri dillere fena düştü!