Ucuzluğa Tahammülü Olmayan Enis Arıkan'ın Gururla Sunduğu Prada Pastası Zeytinyağlı Sabuna Benzetildi!
Ucuzluğa Tahammülü Olmayan Enis Arıkan'ın Gururla Sunduğu Prada Pastası Zeytinyağlı Sabuna Benzetildi!
Bugün 41 yaşına giren Enis Arıkan'ın gururla sunduğu Prada pastası dillere fena düştü! 🎂😂
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Ezgi Mola'nın ve daha birçok ünlü ismin biriciği, hayatımıza girdiği günden beri yüzlerimize koca bir tebessüm yerleştirmeyi görev edinmiş gibi takılan Enis Arıkan'a sadece oyuncu desek hafif kalır.
En son Camdaki Kız'daki Muzo rolüyle ortalığı ayağa kaldıran ve çok beğenilen Arıkan'ın on parmağında on marifet var resmen!
Talk showu, esprileri, dobralığı ve samimiyetinin yanında yıllardır üst üste sergilediği müthiş O Ses performanslarını da unutmamak lazım. Daha birkaç gün önce izlediğimiz çoraplı Seda Sayan şovu herkesin ağzını açık bırakmıştı hatırlarsanız.
Kaçırmanız pek mümkün değil ama yeniden izlemek isteme ihtimaliniz yüksek! O müthiş anları şöyle bırakıyoruz o yüzden👇
Ve asıl konumuza dönüyoruz! Öncelikle bugün 41 yaşına giren Enis Arıkan'a 41 kere maşallah ve iyi ki doğdun diyerek başlayalım!
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Belki hatırlarsanız, geçtiğimiz sene "Enis'in 40 Kınası" konseptli doğum günü büyük olay olmuştu kendisinin. Bugün, geçen seneki kadar organizasyonlu atraksiyonlu bir kutlama göremedik ama yine de güldürmeyi ihmal etmedi Enis Arıkan...
"Kusura bakmayın ama doğum günümde mozaik pasta yiyemezdim. Mesajlarınızı okuyorum, sizi seviyorum❤️ iyi ki varsınız." notuyla fotoğrafını paylaştı ve Prada pastasını gururla sundu!
1. Gelin, Enis Arıkan'ın artık paranın rengi midir fıstığın mı bilemiyoruz yemyeşil pastasına gelen yorumlara beraber bakalım! 😂
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16. Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!
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