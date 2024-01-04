Usta Tiyatrocu ve Şarkıcı Ayla Algan Hayatını Kaybetti

29 Ekim 1937'de dünyaya gözlerini açan Ayla Algan, ortaokulu İstanbulda Notre Dame de Sion'da yaşayan Ayla Algan lise eğitimi için Fransa'ya gitmiştir.

Versailles Lisesinde okuduktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve Beklan Algan'la evlenmiştir. Evlendikten sonra eşi iş için ABD'ye gitmiş Ayla Algan'da onunla beraber ABD'ye gidip orada tiyatro eğitimi almıştır.

Çocukluğu beri piyano, bale ve şan dersleriyle geçen Ayla Algan, çocukluğu dahil her döneminde gerekli eğitimleri görmüş ve kariyerini inşa etmeye başlamıştır.

Ayla Algan, sanat kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunlarına dahil olmuş, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol almış ve 70'lerde çıkartığı plaklarla adını tüm Türkiye'ye duyurmuş bir sanatçıdır.