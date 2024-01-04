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Usta Tiyatrocu ve Şarkıcı Ayla Algan Hayatını Kaybetti

Usta Tiyatrocu ve Şarkıcı Ayla Algan Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.01.2024 - 21:02

Türk sinema, tiyatro ve müzik tarihinin duayen ismi Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Son zamanlarında ton ton olarak anılan, gençliğinde şarkıları ve yer aldığı dizi/film projeleriyle hafızalara kazınmış Ayla Algan'dan kötü haber geldi.

Son zamanlarında ton ton olarak anılan, gençliğinde şarkıları ve yer aldığı dizi/film projeleriyle hafızalara kazınmış Ayla Algan'dan kötü haber geldi.

Türk sinema, tiyatro ve müzik tarihinin duayen isimlerinden Ayla Algan'ın geçirdiği beyin kanamasının ardından 86 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türk sinema, tiyatro ve müzik tarihinin duayen isimlerinden Ayla Algan'ın geçirdiği beyin kanamasının ardından 86 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan Ayla Algan'ın vefatıyla ilgili paylaşım gecikmedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan Ayla Algan'ın vefatıyla ilgili paylaşım gecikmedi.

Ayla Algan kimdir?

Ayla Algan kimdir?

29 Ekim 1937'de dünyaya gözlerini açan Ayla Algan, ortaokulu İstanbulda Notre Dame de Sion'da yaşayan Ayla Algan lise eğitimi için Fransa'ya gitmiştir.  

Versailles Lisesinde okuduktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve Beklan Algan'la evlenmiştir.  Evlendikten sonra eşi iş için ABD'ye gitmiş Ayla Algan'da onunla beraber ABD'ye gidip orada tiyatro eğitimi almıştır. 

Çocukluğu beri piyano, bale ve şan dersleriyle geçen Ayla Algan, çocukluğu dahil her döneminde gerekli eğitimleri görmüş ve kariyerini inşa etmeye başlamıştır.  

Ayla Algan, sanat kariyeri boyunca birçok tiyatro oyunlarına dahil olmuş, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol almış ve 70'lerde çıkartığı plaklarla adını tüm Türkiye'ye duyurmuş bir sanatçıdır.

Işıklar içinde uyu...

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