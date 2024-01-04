Usta Tiyatrocu ve Şarkıcı Ayla Algan Hayatını Kaybetti
Usta Tiyatrocu ve Şarkıcı Ayla Algan Hayatını Kaybetti
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Son zamanlarında ton ton olarak anılan, gençliğinde şarkıları ve yer aldığı dizi/film projeleriyle hafızalara kazınmış Ayla Algan'dan kötü haber geldi.
Türk sinema, tiyatro ve müzik tarihinin duayen isimlerinden Ayla Algan'ın geçirdiği beyin kanamasının ardından 86 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan Ayla Algan'ın vefatıyla ilgili paylaşım gecikmedi.
Ayla Algan kimdir?
Işıklar içinde uyu...
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