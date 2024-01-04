Ayla Algan Kimdir, Nerelidir? Türk Sinema, Tiyatro ve Müzik Tarihinin Duayen İsmi Ayla Algan Öldü mü?

Ayla Algan, 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Algan, Girit göçmeni tüccar bir bananın ve ressam bir annenin kızıdır. Ailesinin tek çocuğu olan Algan, piyano derslerine 5 yaşında başlamıştır. Yıllar içerisinde yetenekleriyle tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan Ayla Algan çocukluk yıllarında piyano derslerinin yanında, bale ve şan eğitimi de almıştır.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Algan, Notre Dame de Sion'da ortaokulundan sonra lise eğitimi için Fransa'ya gitmiştir. Burada Versay Lisesi'nde okuduktan sonra ülkesine dönmüştür. Tiyatro eğitimi için Amerika'ya giden Aygan, Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi almıştır.