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Ayla Algan Kimdir, Nerelidir? Türk Sinema, Tiyatro ve Müzik Tarihinin Duayen İsmi Ayla Algan Öldü mü?

Ayla Algan Kimdir, Nerelidir? Türk Sinema, Tiyatro ve Müzik Tarihinin Duayen İsmi Ayla Algan Öldü mü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.01.2024 - 21:33 Son Güncelleme: 04.01.2024 - 22:05

Türk sinema, tiyatro ve müzik tarihinin usta isimlerinden biridir Ayla Algan! Özellikle şarkılarıyla insanları etkilemiş ve büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. 70'li yıllarda çıkardığı plakların dışında kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu, beyaz perdenin de unutulmaz isimleri arasında yerini aldı. Peki Ayla Algan kimdir? 

İşte, Ayla Algan'ın rol aldığı filmler ve biyografisi...

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Ayla Algan Kimdir?

Ayla Algan Kimdir?

Ayla Algan, 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Algan, Girit göçmeni tüccar bir bananın ve ressam bir annenin kızıdır. Ailesinin tek çocuğu olan Algan, piyano derslerine 5 yaşında başlamıştır. Yıllar içerisinde yetenekleriyle tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan Ayla Algan çocukluk yıllarında piyano derslerinin yanında, bale ve şan eğitimi de almıştır. 

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Algan, Notre Dame de Sion'da ortaokulundan sonra lise eğitimi için Fransa'ya gitmiştir. Burada Versay Lisesi'nde okuduktan sonra ülkesine dönmüştür. Tiyatro eğitimi için Amerika'ya giden Aygan, Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi almıştır.

Ayla Algan'ın Eşi ve Çocukları

Ayla Algan'ın Eşi ve Çocukları

Ayla Algan, Vedat Kasman ve Nevzat Kasman'ın tek çocuğudur. Algan, lise öğrenimi sırasında hayatına giren Beklan Algan ile 1957 yılında dünyaevine girmiştir. Ünlü yazar ve yönetmen Beklan Algan, 2010 yılında vefat etmiştir. Çiftin Sevi Algan adında bir çocukları olmuştur.

Ayla Algan'ın Sanat Yolculuğu

Ayla Algan'ın Sanat Yolculuğu

Usta sanatçı, kariyerine, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamış, ilk kez 1961 yılında 'Tarla Kuşu' oyunuyla sahneye çıkmıştır. 

Ayla Algan, sanat kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol almış, sinema filmleri ve televizyon dizilerine ismini yazdırmış ve 70'lerde çıkardığı plaklarla adını tüm Türkiye'ye duyurmuş yeri doldurulmaz bir sanatçıdır. Yaşamı boyunca sanat ile iç içe yaşayan yetenekli oyuncu kariyerinin son yıllarında oyuncu koçluğu da yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Halit Ergenç'e oyuncu koçluğu yapmıştır.

Ayla Algan Hangi Filmlerde Rol Aldı?

Ayla Algan Hangi Filmlerde Rol Aldı?

  • Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016

  • Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016

  • Tut Sözünü - 2015

  • O Hayat Benim - 2014

  • Unutulmaz - 2010

  • Yüreğine Sor - 2010

  • Ezber - 2009

  • Ayda - 2007

  • Şöhret Okulu - 2007

  • Binbir Gece - 2006

  • Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004

  • Patroniçe - 2004

  • Ziyaret - 2004

  • Arapsaçı - 2004

  • Aliye - 2004

  • Yadigar - 2004

  • Metropol Kabusu - 2003

  • Hızma - 2002

  • Havada Bulut - 2002

  • Biz Size Aşık Olduk - 2002

  • O da Beni Seviyor - 2001

  • Yıldız Tepe - 2000

  • Hanım Ağa - 2000

  • Üzgünüm Leyla - 2000

  • Kurşun Kalem - 2000

  • Harem Suare - 1999

  • Şükran Büfe - 1999

  • Sıdıka - 1997

  • Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996

  • Beşi Bir Yerde - 1996

  • Doktora Bak Doktora - 1994

  • Yaz Yağmuru - 1993

  • Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993

  • Seni Seviyorum Rosa - 1992

  • Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990

  • Çil Horoz - 1987

  • Eksik Etek - 1976

  • Salak Bacılar - 1975

  • Gölgedeki Adam - 1970

  • Son Söz Benim - 1970

  • Yılan Soyu - 1969

  • Zilli Nazife - 1967

  • Ah Güzel İstanbul - 1966

  • Biraz Kül Biraz Duman - 1966

  • Yıldız Tepe - 1965

  • Serseri Aşık - 1965

  • Karanlıkta Uyananlar - 1964

Ayla Algan'ın Albümleri ve 45'likleri

Ayla Algan'ın Albümleri ve 45'likleri

Ayla Algan'ın Albümler: 

  • Yunus Emre (1970)

  • Ayla Algan (1976)

  • Aşka Veda (1977)

  • En İyileriyle Ayla Algan (2008)

Ayla Algan'ın 45'likler

  • Aşk Hikâyesi / Gel Yanıma Yanıma (1971)

  • Qu Se Cache La Verite? / Voila Qu M’a Mene L’amour (1972)

  • Yalan / N'idem (1972)

  • Selvi Boylum / Oy Alim Oy (1972)

  • Laf Aramızda / Aşk Mı Bu (1973)

  • Koca Öküz / Vermediler (1973)

  • Haberin Var Mı / Komşunun Oğlu (1973)

  • Aşkın Aldı Benden Beni / Ben Giderim Yana Yana (1973)

  • Beni Bana Sor / I Love You (1974)

  • Dolsun Kadehler / Doldur Dostum Doldur (1974)

  • Gel Mehmedim Gel Alnından Öpeyim / Sevelim Sevilelim (1974)

  • Tchaka Tchaka Zuktu / Summer Is Love (1975)

  • Dünya Tersine Dönse / Sende Katıl Bize (1975)

  • Hamsi Balığı Gibi / Ne De Olsa Karın (1975)

  • Bak Şu Adama Aşık Oldu / Versin Tanrı İstemeden (1976)

  • Zühtü / Hatçem (1977)

  • Gönlümdeki Saraya / Küçük Bir Kız (1978)

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Ayla Algan Öldü mü? Ayla Algan Neden Öldü?

Ayla Algan Öldü mü? Ayla Algan Neden Öldü?

Türk sinema, tiyatro ve müzik tarihinin duayen isimlerinden Ayla Algan, 4 Ocak 2024 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

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