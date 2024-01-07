Kısmetse Olur Cansel Neredeyse Birebir Dilan Polat'ı Kopyaladığı Klibi ile İlgili Açıklama Yaptı

Kısmetse Olur Cansel'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Şahane' adlı yeni şarkısının klibi dillere düşmüştü. Klipteki Dilan Polat göndermeleri gözlerden kaçmamıştı. Herkesin konuştuğu o klip hakkında Cansel, hukuki inceleme başladığını duyurdu. Konu ile ilgili ilk kez açıklama yaptı...