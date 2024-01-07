Kısmetse Olur Cansel Neredeyse Birebir Dilan Polat'ı Kopyaladığı Klibi ile İlgili Açıklama Yaptı
Kısmetse Olur Cansel Neredeyse Birebir Dilan Polat'ı Kopyaladığı Klibi ile İlgili Açıklama Yaptı
Kısmetse Olur Cansel'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Şahane' adlı yeni şarkısının klibi dillere düşmüştü. Klipteki Dilan Polat göndermeleri gözlerden kaçmamıştı. Herkesin konuştuğu o klip hakkında Cansel, hukuki inceleme başladığını duyurdu. Konu ile ilgili ilk kez açıklama yaptı...
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının eski yarışmacısı Cansel Ayanoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
'Barbie bebek' halleri ve aşko kuşko kız tavırları ile dikkat çeken Cansel şimdi de müzik sektörüne el attığını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde "Şahane" adlı yeni şarkısı yayınlanan Kısmetse Olur Cansel çok konuşulmuştu. Çünkü klipte Dilan Polat göndermeleri olduğu gözlerden kaçmadı.
Klipte güller, uçaklardan tutun araba serominisi ve lüks detayların her biri adeta Dilan Polat'ın zamanında yaptığı sosyal medya paylaşımlarının kopyasıydı.
Kısmetse Olur Cansel bu iddiaların ardından açıklama yaptı. Paylaştığı bir videoda "Klipte dolar var, diye mi böyle diyorsunuz. Herkesin doları kendine aşko" dedi.
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Ayrıca klibin neden saatinde yayınlanmadığını araştırınca hukuki departmanlara incelemeye gönderildiğini öğrendiğini de söyledi.
İşte Ayanoğlu'nun Dilan Polat yorumlarına ilk açıklaması👇🏻
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