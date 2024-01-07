Dilan Polat'ın Yeni Şube Açılışına Çiftin Avukatı ve Ailesinden Çıkartma
Dilan Polat'ın Yeni Şube Açılışına Çiftin Avukatı ve Ailesinden Çıkartma
Kara para aklama suçlamasıyla eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın güzellik merkezinin yeni şubesinin açılışına Engin Polat'ın ailesi ve çiftin avukatı katıldı.
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın güzellik merkezleri hala faal.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde sayısız şubesi olan Dilan Polat Güzellik Merkezleri aynı zamanda kara para aklama iddialarında da önemli yere sahip.
Tüm bu tartışmalara bahis güzellik merkezinin yeni şubesinin İstanbul Kağıthane'de açılacağını ise Dilan Polat Yedek hesabı Instagram üzerinden bu hikaye ile duyurdu.
Yeni şube açılışında Polat çiftinin ailesinin yanında çiftin avukatları da orada bulundu.
Açılışa ve...
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Ailenin toplu pozuna ise yorumlar gecikmedi.
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