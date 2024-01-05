Polat Çiftinin Savcısı ‘Sürgün’ Edilmişti: Savcı Neden Görevden Alındı?
Polat Çiftinin Savcısı ‘Sürgün’ Edilmişti: Savcı Neden Görevden Alındı?
Türkiye’nin yakından ilgilendiği Dilan ve Engin Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı G.K., HSK mazeret kararnamesiyle görevden alınmış ve Erzurum’da görevlendirilmişti. Savcının, yabancı bir hat üzerinden WhatsApp ağı kurduğu ve buradan bilgi sızdırdığı tespit edildi.
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Dilan ve Engin Polat çifti, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.
Polat çiftiyle birlikte başka fenomenlerin de soruşturmasını yürüten savcı G.K., sürpriz bir kararla görevden alınarak Erzurum’da Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığına gönderilmişti.
Yaşananlar sonrasında gazeteci Murat Ağırel, kara para soruşturmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı
KRT TV’den Can Bursalı’nın haberine göre; yargı kulislerinde savcının yabancı bir telefon numarası edinerek WhatsApp ağı kurduğu ve bu ağ üzerinden çeşitli haberler sızdırdığı iddia ediliyor. Savcının kurduğu ağ, istihbarat ekipleri tarafından tespit edilmiş.
Savcı ‘G.K.’nin, ‘FETÖ'nün Filipinler İmamı' olduğu ileri sürülen Abdülkadir Ketenci hakkında 2018 yılında başlatılan soruşturmayı 2020 yılında takipsizlik kararı vererek kapatması da hakkında da soruşturma yürütülüyor.
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