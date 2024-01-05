Polat Çiftinin Savcısı ‘Sürgün’ Edilmişti: Savcı Neden Görevden Alındı?

KRT TV’den Can Bursalı’nın haberine göre; yargı kulislerinde savcının yabancı bir telefon numarası edinerek WhatsApp ağı kurduğu ve bu ağ üzerinden çeşitli haberler sızdırdığı iddia ediliyor. Savcının kurduğu ağ, istihbarat ekipleri tarafından tespit edilmiş.