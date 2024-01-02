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Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Bakırköy'e Götürülmesinden Sonra Ortaya Çıkan Video Hakkında Açıklama Yaptı

Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Bakırköy'e Götürülmesinden Sonra Ortaya Çıkan Video Hakkında Açıklama Yaptı

Dilan Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.01.2024 - 11:04

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı haberleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü fenomen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldükten sonra bazı görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç kısa sürede sosyal medyada yayılan görsellerden sonra açıklama yaptı.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla lüks hayatını gözler önüne seren Dilan Polat, doğum fotoğrafçılığından başlayıp güzellik sektörüne evrilen kariyeriyle kısa sürede servet sahibi oldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla lüks hayatını gözler önüne seren Dilan Polat, doğum fotoğrafçılığından başlayıp güzellik sektörüne evrilen kariyeriyle kısa sürede servet sahibi oldu.

Hem Dilan Polat hem de eşi Engin Polat hakkında artan şikayetler emniyet güçlerini harekete geçirdi. MASAK radarına giren fenomen çiftin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Hem Dilan Polat hem de eşi Engin Polat hakkında artan şikayetler emniyet güçlerini harekete geçirdi. MASAK radarına giren fenomen çiftin tüm mal varlıklarına el konuldu.

4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Polat çiftinin sahte fatura kestiği tespit edilen şirketlerine de kayyım atandı.

4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Polat çiftinin sahte fatura kestiği tespit edilen şirketlerine de kayyım atandı.

Yaklaşık iki aydır cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak iyi olmadığını belirten haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Dilan Polat 29 Aralık Cuma günü İstanbul Bakırköy’de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaklaşık iki aydır cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak iyi olmadığını belirten haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Dilan Polat 29 Aralık Cuma günü İstanbul Bakırköy’de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

2019 yılından bu yana antidepresan ilaçları kullandığı açıklanan Dilan, tetkikleri tamamlandıktan sonra yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

2019 yılından bu yana antidepresan ilaçları kullandığı açıklanan Dilan, tetkikleri tamamlandıktan sonra yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
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İlaçları bittiği için hastaneye götürülen Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ise oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunarak ünlü fenomenin "felç geçirme" iddiasından bahsetti.

İlaçları bittiği için hastaneye götürülen Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ise oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunarak ünlü fenomenin "felç geçirme" iddiasından bahsetti.

“Müvekkil çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor. Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Müvekkil sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu. Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Müvekkil, psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler” 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürülen Dilan Polat'ın bu haberinden sonra sosyal medyada bazı görüntüler dolaşmaya başladı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürülen Dilan Polat'ın bu haberinden sonra sosyal medyada bazı görüntüler dolaşmaya başladı.

Polatların davasını ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medyadaki bu videolar hakkında açıkalamalarda bulundu.

Polatların davasını ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medyadaki bu videolar hakkında açıkalamalarda bulundu.

Erdinç, "Dün paylaştığım ''Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü'' haberimden sonra sosyal medyada dolaşan bu video söz konusu olayla ilgili değildir. Görüntüler Dilan Polat tutuklanmadan çok daha öncesine aittir." ifadelerini kullandı.

Erdinç, "Dün paylaştığım ''Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü'' haberimden sonra sosyal medyada dolaşan bu video söz konusu olayla ilgili değildir. Görüntüler Dilan Polat tutuklanmadan çok daha öncesine aittir." ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın o videosunu da buradan izleyebilirsiniz

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