Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Bakırköy'e Götürülmesinden Sonra Ortaya Çıkan Video Hakkında Açıklama Yaptı
Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Bakırköy'e Götürülmesinden Sonra Ortaya Çıkan Video Hakkında Açıklama Yaptı
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşadığı haberleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü fenomen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldükten sonra bazı görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç kısa sürede sosyal medyada yayılan görsellerden sonra açıklama yaptı.
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla lüks hayatını gözler önüne seren Dilan Polat, doğum fotoğrafçılığından başlayıp güzellik sektörüne evrilen kariyeriyle kısa sürede servet sahibi oldu.
Hem Dilan Polat hem de eşi Engin Polat hakkında artan şikayetler emniyet güçlerini harekete geçirdi. MASAK radarına giren fenomen çiftin tüm mal varlıklarına el konuldu.
4 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Polat çiftinin sahte fatura kestiği tespit edilen şirketlerine de kayyım atandı.
Yaklaşık iki aydır cezaevinde olan Dilan Polat'ın psikolojik olarak iyi olmadığını belirten haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Dilan Polat 29 Aralık Cuma günü İstanbul Bakırköy’de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
2019 yılından bu yana antidepresan ilaçları kullandığı açıklanan Dilan, tetkikleri tamamlandıktan sonra yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
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İlaçları bittiği için hastaneye götürülen Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ise oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulunarak ünlü fenomenin "felç geçirme" iddiasından bahsetti.
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürülen Dilan Polat'ın bu haberinden sonra sosyal medyada bazı görüntüler dolaşmaya başladı.
Polatların davasını ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medyadaki bu videolar hakkında açıkalamalarda bulundu.
Erdinç, "Dün paylaştığım ''Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü'' haberimden sonra sosyal medyada dolaşan bu video söz konusu olayla ilgili değildir. Görüntüler Dilan Polat tutuklanmadan çok daha öncesine aittir." ifadelerini kullandı.
Dilan Polat'ın o videosunu da buradan izleyebilirsiniz
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