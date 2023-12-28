Dilan Polat'ın Yakın Arkadaşı Sevim Alan Hakkındaki Kara Para Aklama ve Vergi Kaçırma İddialarına Cevap Verdi
Dilan Polat'ın Yakın Arkadaşı Sevim Alan Hakkındaki Kara Para Aklama ve Vergi Kaçırma İddialarına Cevap Verdi
Dilan Polat'ın yakın dostu Sevim Alan, karıştığı kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarına dair sessizliğini bozdu. Alan, bu tür suçlamalarla anılmasının ardından Show TV'ye ilk kez açıklama yaptı.
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Hatırlarsanız kısa bir süre içerisinde oldukça lüks bir hayat yaşamaya balayan Dilan Polat, hakkında çıkan iddialardan sonra eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanmıştı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları her ne kadar Dilan Polat ile başlasa da o kadarla kalmadı ve konu birçok fenomene sıçradı.
Ortalığı birbirine katan iddialardan nasibini alan bir fenomen de Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan oldu.
40'tan fazla güzellik salonu bulunan Sevim Alan, kısa süre içerisinde birçok şube açmasıyla dikkatleri üzerine çeken fenomenlerden bir tanesi oldu.
Alan, kendisi hakkındaki iddialara e-yoklama imza formunu yayınlayarak cevap verse de halkımız buna pek inanmadı tabii.
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Sessizliğini koruyan Sevim Alan, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları hakkında ilk kez Show Haber'e açıklama yaptı.
Sevim Alan, Uğur Alaattinoğlu'nun yönelttiği "Kısa sürede bu kadar zenginleşmeyi neye bağlıyorsunuz?" sorusuna "Ben bu sektöre girdiğimde de ciddi bir mal varlığım vardı. Yoğun çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.
Aynı zamanda Alan, açıklamalarına "Bir yılda kazanılabilecek paralar bir Instagram storysi ile kazanılıyor." şeklinde devam etti.
Alan, kara para aklayıp vergi kaçırdınız mı? sorularını ise şu şekilde yanıtladı:
Sevim Alan, kısa süre içerisinde zenginleşen diğer fenomenler için ise kara para aklamadıklarını ancak vergi kaçırma konusunda yorum yapamayacağını söyledi.
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Konu Alan'ın Engin Polat'ı suçlamasına geldiğinde ise Sevim Alan hastanelik olduğunu ve kadının mücadelesinde bu evreye geldiğini görmenin kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.
Alan'ın açıklamalarının tamamını izlemek isteyenler için 👇🏼
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