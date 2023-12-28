Ünlü Şarkıcı Kurtuluş Kuş Yıllardır Sır Gibi Sakladığı Gizemli Sevgilisiyle Görkemli Bir Düğünle Evlendi

Arka arkaya çıkardığı hit şarkıları ile kalbimizi fetheden Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz saatlerde 10 yıldır aşk yaşadığı gizemli sevgilisi Nezaket Şimşek ile Ankara Keçiören’de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çiftin şahitleri yakın arkadaşları Burak Bulut ve Eda Sakız oldu. Düğünden gelen ilk kareler ise şimdiden çok konuşuldu.

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