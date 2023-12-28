Ünlü Şarkıcı Kurtuluş Kuş Yıllardır Sır Gibi Sakladığı Gizemli Sevgilisiyle Görkemli Bir Düğünle Evlendi
Ünlü Şarkıcı Kurtuluş Kuş Yıllardır Sır Gibi Sakladığı Gizemli Sevgilisiyle Görkemli Bir Düğünle Evlendi
Arka arkaya çıkardığı hit şarkıları ile kalbimizi fetheden Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz saatlerde 10 yıldır aşk yaşadığı gizemli sevgilisi Nezaket Şimşek ile Ankara Keçiören’de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çiftin şahitleri yakın arkadaşları Burak Bulut ve Eda Sakız oldu. Düğünden gelen ilk kareler ise şimdiden çok konuşuldu.
İşte detaylar 👇
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Manolya, Sevmedim Deme, İçime Ata Ata ve Baba Yak gibi şarkılarla müzik listelerini kasıp kavuran Kurtuluş Kuş’u tanımayanınız yoktur.
Kariyer basamaklarını hızla çıkarak büyük bir yükselişe geçen Kurtuluş Kuş, onu tanıdığımız günden beri özel hayatıyla gündeme pek gelmemişti.
Ama gelin görün hiçbir şey bizim bildiğimiz gibi değilmiş… Meğer Kurtuluş Kuş’un yıllardır herkesten sır gibi sakladığı 10 yıllık bir sevgilisi varmış.
Hatta Kurtuluş Kuş, geçtiğimiz saatlerde 10 yıllık sevgilisi Nezaket Şimşek ile Ankara Keçiören’de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çiftin şahitleri yakın arkadaşları Burak Bulut ve Eda Sakız oldu.
Düğünden gelen ilk paylaşımlar şu şekilde 👇
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Bizde Kurtuluş Kuş ve eşine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz...
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