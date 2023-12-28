Devrim Özkan İle Aşk Yaşayan Lucas Torreira'dan Parmağındaki Yüzük Kafaları Karıştırdı!
Devrim Özkan İle Aşk Yaşayan Lucas Torreira'dan Parmağındaki Yüzük Kafaları Karıştırdı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın aşkı hız kesmeden devam ediyor. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan ikili haklarında çıkan evlilik iddialarıyla adlarından sıkça söz ettiriyor. Posta gazetesinden Kamil Sümer’in haberine göre Nişantaşı’nda görüntülenen Lucas Torreira’nın parmağındaki alyansa benzer yüzük dikkatlerden kaçmadı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ne Gemiler Yaktım dizisinde Fidan karakterine hayat veren Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile doludizgin bir aşk yaşıyor.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan ikili, ilk zamanlarda beraber kamera karşısına geçse de aşk iddialarını ısrarla reddetmişti.
“Sonunda aşklarını duyurdular" dediğimizde ünlü çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılmış ve ikilinin ayrıldığı öne sürülmüştü.
Güzel oyuncunun "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşk iddialarını kabul etmesinden sonra hepimiz derin bir nefes almıştık.
Posta gazetesinden Kamil Sümer’in haberine göre geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülenen Lucas Torreira’nın parmağındaki alyansa benzer yüzük dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Torreira, evliliğe dair sorulara “Şu an her şey çok güzel gidiyor” yanıtını vermekle yetindi.
Siz Lucas Torreira’nın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda