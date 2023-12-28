Devrim Özkan İle Aşk Yaşayan Lucas Torreira'dan Parmağındaki Yüzük Kafaları Karıştırdı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın aşkı hız kesmeden devam ediyor. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan ikili haklarında çıkan evlilik iddialarıyla adlarından sıkça söz ettiriyor. Posta gazetesinden Kamil Sümer’in haberine göre Nişantaşı’nda görüntülenen Lucas Torreira’nın parmağındaki alyansa benzer yüzük dikkatlerden kaçmadı.

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