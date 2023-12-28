Gülben Ergen'in Gülşah Saraçoğlu İmzalı Sahne Kıyafeti Hayranları Arasında Tartışma Yarattı

Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı sahne kıyafetiyle sevenlerini yine büyüledi. Ergen'in sahne kostümünü beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Ergen'in sevenleri arasında tartışma yaratan sahne kostümünü beğenmeyenlere Ergen 'Tüh' şeklinde cevap verdi.

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