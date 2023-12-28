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Gülben Ergen'in Gülşah Saraçoğlu İmzalı Sahne Kıyafeti Hayranları Arasında Tartışma Yarattı

Gülben Ergen'in Gülşah Saraçoğlu İmzalı Sahne Kıyafeti Hayranları Arasında Tartışma Yarattı

Gülben Ergen
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 19:38

Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı sahne kıyafetiyle sevenlerini yine büyüledi. Ergen'in sahne kostümünü beğenen kadar beğenmeyen de oldu. Ergen'in sevenleri arasında tartışma yaratan sahne kostümünü beğenmeyenlere Ergen 'Tüh' şeklinde cevap verdi.

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'i televizyon programlarından ve her biri efsane olan şarkılarından tanıyoruz.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'i televizyon programlarından ve her biri efsane olan şarkılarından tanıyoruz.

Sahne performansları ve kostümleri ile de sık sık konuşulan Gülben Ergen, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlülerden bir tanesi.

Sahne performansları ve kostümleri ile de sık sık konuşulan Gülben Ergen, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlülerden bir tanesi.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabında hem işlerini hem de özel hayatını takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü şarkıcı Instagram hesabında hem işlerini hem de özel hayatını takipçileriyle paylaşıyor.

Ergen, son paylaşımında Gülşah Saraçoğlu imzalı sahne kostümüyle dikkat çekti.

Ergen, son paylaşımında Gülşah Saraçoğlu imzalı sahne kostümüyle dikkat çekti.

Gülben Ergen'in sahne kostümü sevenleri tarafından çok beğenilse de Ergen'in kostümünü eleştirenler de oldu.

Gülben Ergen'in sahne kostümü sevenleri tarafından çok beğenilse de Ergen'in kostümünü eleştirenler de oldu.
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Ünlü şarkıcının son paylaşımı sevenlerini ikiye böldü desek yalan olmaz.

Ünlü şarkıcının son paylaşımı sevenlerini ikiye böldü desek yalan olmaz.

Ama ünlü şarkıcının gelen kötü yorumlardan çok etkilenmediği kesin!

Ama ünlü şarkıcının gelen kötü yorumlardan çok etkilenmediği kesin!

Gelin Gülben Ergen'in kostümüne kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

Gelin Gülben Ergen'in kostümüne kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!

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Siz Gülben Ergen'in sahne tarzını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼

Siz Gülben Ergen'in sahne tarzını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏼

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