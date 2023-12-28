Yasemin Erbil Aşka Geldi: Sevgilisi Yiğit Poyraz'ın Doğum Gününü Samimi Havuz Pozlarıyla Kutladı
Yasemin Erbil Aşka Geldi: Sevgilisi Yiğit Poyraz'ın Doğum Gününü Samimi Havuz Pozlarıyla Kutladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum gününü havuzdaki samimi pozlarını paylaşarak kutladı. Çiftin aşk dolu halleri beğeni yağmuruna tutuldu.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Sosyal medyadan tanıdığımız Yasemin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in 2. evliliğinden doğan kızı olduğunu biliyorsunuzdur.
Ailesinin izinden giden Erbil, kariyerini oyunculuk yönünde ilerletiyor. Hatta kendisini bazı reklamlarda görmüş bile olabilirsiniz.
Ünlü isim Erbil, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündemimizde yer alan isimlerden biri.
Biliyorsunuz ki bu sıralar Yasemin Erbil, Survivor'dan tanıdığımız Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Aşkları dolu dizgin ilerleyen çift, Poyraz'ın Survivor All Star'a katılması nedeniyle çiftimiz şu sıralar biraz özlem yaşıyorlar.
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Geçtiğimiz günlerde Yiğit Poyraz'ın doğum günüydü. Ancak çiftimiz birbirlerinden uzakta oldukları için bir kutlama yapamadılar.
Erbil de kendisinden uzakta olan sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum gününü havuzdaki samimi pozları ile kutladı.
Erbil paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim beni ve içimdeki çocuğu mutlu etmeyi çok iyi biliyosun♥️seni çok özlüyorum" notunu düştü.
İşte çiftin romantik anları:
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