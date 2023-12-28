Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Özge Özpirinçci'den Kız Bebek Göndermesi Geldi! 28 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Özge Özpirinçci'den Kız Bebek Göndermesi Geldi! 28 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
28.12.2023 - 18:03

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Taro Emir:

2. Selin Şekerci, 'Aile' dizisindeki karakterine ve ekibe veda ett.

3. Aslı Kızmaz, 2023'ü tek görselle anlattı.

4. Deren Talu'nun spor günü:

4. Deren Talu'nun spor günü:

5. Simge:

5. Simge:
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ezgi Mola ve oğlu Can:

6. Ezgi Mola ve oğlu Can:

7. Metin Akdülger:

7. Metin Akdülger:

8. Özge Özpirinçci'nin 2024 tahmini ünlü ismi şaşırttı.

9. Berfu Yenenler ve oğulları Kuzey ile Mete'den yılbaşı fotoğrafı geldi.

9. Berfu Yenenler ve oğulları Kuzey ile Mete'den yılbaşı fotoğrafı geldi.

Günün magazin haberlerine de buradan ulaşabilirsiniz.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın