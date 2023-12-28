Özge Özpirinçci'den Kız Bebek Göndermesi Geldi! 28 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Özge Özpirinçci'den Kız Bebek Göndermesi Geldi! 28 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Taro Emir:
2. Selin Şekerci, 'Aile' dizisindeki karakterine ve ekibe veda ett.
3. Aslı Kızmaz, 2023'ü tek görselle anlattı.
4. Deren Talu'nun spor günü:
5. Simge:
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6. Ezgi Mola ve oğlu Can:
7. Metin Akdülger:
8. Özge Özpirinçci'nin 2024 tahmini ünlü ismi şaşırttı.
9. Berfu Yenenler ve oğulları Kuzey ile Mete'den yılbaşı fotoğrafı geldi.
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