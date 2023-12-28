28 Aralık'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Aralık'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kıvanç Tatlıtuğ'un bir markanın fotoğraf çekiminde verdiği pozlar çokça beğeni ve yorum aldı. O yorumları sizin için derledik.
2. Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden biri olan Ata Demirer, çektiği filmlerle ve sempatik tavırlarıyla milyonların kalbini fethetmiş bir oyuncu. Sosyal medyayı sık kullanan Ata Demirer, yeni yıl yaklaşırken bir not paylaştı.
3. Eski MasterChef yarışmacısı Mehmet Sur, THY uçağında göğsünden çıkardığı şırdanı yiyerek sosyal medyada infial artmıştı. İşin boyutunu biraz daha artıran Mehmet Sur şimdi de denizde suyun altında şırdan yiyerek herkese "yok artık!" dedirtti.
4. Bir yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show bu sene yine Star TV ekranlarında yayınlanacak. Konukları geçtiğimiz günlerde açıklanan İbo Show Yılbaşı Özel'e son dakika sevilen bir şarkıcı dahil oldu.
5. Sahaya çıktığı anda gülen yüzündeki pırıltıların hırsa dönüştüğüne şahit olduğumuz milli voleybolcumuz Zehra Güneşi sosyal medyanın da sevilen isimlerden biri bildiğiniz gibi. Her paylaşımı ayrı olay olan Güneş, son olarak annesiyle birlikte çıktığı yurt dışı tatilinden pozlarını paylaştı. İkilinin güzelliğine methiyeler dizildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının popüler damat adayı Murat Kurubacak, sempatik tavırlarıyla son zamanlarda izleyicilerin beğenisini kazanmaya başladı. Programda çıkan kavgalara burnu estetik olduğu için korkup yaklaşmayan Murat'ın estetiksiz eski hali ortaya çıktı.
7. Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde girdiği 4 günlük karanlık inzivası büyük ilgi toplamıştı hatırlarsanız. Sevda Türküsev'den inzivaya çekilen modele yorum ve tavsiyeler gecikmedi.
8. Dilan ve Engin Polat'ın 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' suçlamalarıyla tutuklanmaları sonrası gözlerin çevrildiği sosyal medya fenomenlerinde hareketli zamanlar yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan ve kısa bir süre sonra serbest bırakılan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri olan Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı.
9. Her geçen gün neye şaşıracağımızı artık karıştırdık. Armağan Çağlayan'ın programına katılan Esra Ezmeci, bir kadının kocasıyla ilgili sorduğu soruyu anlattı. Adamın cinsel organını büyütmek için uyguladığı çözüm ise Armağan Çağlayan'ın durum olmasına sebep oldu.
10. Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında gündeme gelmişti. Erbil, kendi servetiyle ile ilgili de açıklamada bulundu. Kumarla ilgili bir problemi olmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, servetinin torunlarına bile yeteceğini de sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programını mutlaka biliyorsunuzdur. Güncel magazin olaylarının konuşulduğu ve büyük tartışmaların yaşandığı programın sunucuları Müge ve Gülşen'e dair geçtiğimiz günlerde enteresan iddialar duymuştuk. Her ne kadar bunu yalanlasalar da, Medya Radar'da yer alan habere göre programda büyük bir değişikliğe gidildiği öğrenildi...
12. Her yılbaşı olduğu gibi 2024'e girerken de milyonlarca insan televizyonları başından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programını izleyecek. Acun Ilıcalı'nın milyonlarca insanı ekrana kilitlediği programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programının çekimleri yapıldı. Görüntü almanın yasak olduğu özel programda her yıl çeşitli şekillerde kaydedilen görüntüler sosyal medyaya sızdırılıyor. Bu yıl da birçok görüntü sosyal medyaya sızdırıldı.
13. Son dönemin en gözde şarkıcılarından biri olan Simge bu sıralar magazin dünyasının da önde gelenlerinden. Tüm Türkiye’ye "Aşkın Olayım" dedirten ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımları da epey ilgi görüyor. Simge’nin Hande Erçel’in kızıl saçlı haline ince bir gönderme gibi yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.
14. İlişki haberiyle magazinde büyük bir bomba etkisi yaratan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, bu ayın başında evlenmişti bildiğiniz gibi. Balayına gitmemeleri ile dikkat çeken ikili, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Umut Evirgen, eşi Alina Boz'a enteresan bir sürpriz yaptığını anlattı...
15. Shakira, hafızalara kazınan şarkıları ve oryantal danslarıyla tüm dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Latin müziğinin kıymetli isimleri arasında yer alan dünyaca ünlü şarkıcı memleketi Kolombiya'da dikilen kocaman bir heykel ile onurlandırıldı. 20 metreyi aşan heykel sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü tabii.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın