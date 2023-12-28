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Yakışıklı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Bir Marka İçin Kamera Karşısına Geçti: Karizmasıyla Ortalık Alev Aldı

Yakışıklı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Bir Marka İçin Kamera Karşısına Geçti: Karizmasıyla Ortalık Alev Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:55

Kıvanç Tatlıtuğ'un bir markanın fotoğraf çekiminde verdiği pozlar çokça beğeni ve yorum aldı. O yorumları sizin için derledik. Detaylar içeriğimizde👇

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Yakışıklı ve başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Türk halkının sevdiği ve hayranlık duyduğu isimlerden biri biliyorsunuz ki.

Yakışıklı ve başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Türk halkının sevdiği ve hayranlık duyduğu isimlerden biri biliyorsunuz ki.

Oynadığı rollerle büyük başarılara imza atmış, farklı karakterlerdeki rolleri canlandırarak kendini kanıtlamış ünlü oyuncu adından sıkça bahsettiren bir isim.

Oynadığı rollerle büyük başarılara imza atmış, farklı karakterlerdeki rolleri canlandırarak kendini kanıtlamış ünlü oyuncu adından sıkça bahsettiren bir isim.

Kendisini oğlu ve eşi Başak Dizer'den oluşan küçük ailesi ve mutlu pozlarıyla da sık sık objektiflerde görüyoruz.

Kendisini oğlu ve eşi Başak Dizer'den oluşan küçük ailesi ve mutlu pozlarıyla da sık sık objektiflerde görüyoruz.

Şimdilerde "Aile" dizisinde Serenay Sarıkaya ile muhteşem bir uyum sağlayan ve çok yakıştırılan Tatlıtuğ, daha önceki oyuncu partnerleriyle de akıllara kazınmıştı.

Şimdilerde "Aile" dizisinde Serenay Sarıkaya ile muhteşem bir uyum sağlayan ve çok yakıştırılan Tatlıtuğ, daha önceki oyuncu partnerleriyle de akıllara kazınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde iş birliği yaptığı marka için kamera karşısına geçen yakışıklı isim sevenlerinden bir çok yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde iş birliği yaptığı marka için kamera karşısına geçen yakışıklı isim sevenlerinden bir çok yorum aldı.
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O pozlara birlikte bakalım👇

O pozlara birlikte bakalım👇

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1. Yorumlara bakalım👇

1. Yorumlara bakalım👇

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