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Hüseyin Çevik, Eski Kocası ve Yeni Sevgilisi ile Birlikte Eğlenen Zeynep Bastık ile İlgili Konuştu

Hüseyin Çevik, Eski Kocası ve Yeni Sevgilisi ile Birlikte Eğlenen Zeynep Bastık ile İlgili Konuştu

Arya
Arya - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:22

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Şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz haftalarda eski kocası ve yeni sevgilisi ile birlikte gece eğlenmeye çıkmış ve o görüntüler de magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti.

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Zeynep Bastık, o eğlence görüntüleri için 'Sevgiliniz rahatsız olmadı mı?' şeklinde gelen soruya da 'Yıl 2024 olmuş, aştık biz bunları' demiş ve yine magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti.

Zeynep Bastık, o eğlence görüntüleri için 'Sevgiliniz rahatsız olmadı mı?' şeklinde gelen soruya da 'Yıl 2024 olmuş, aştık biz bunları' demiş ve yine magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti.

Yaşanan o olayları da burada paylaşmıştık: 👇

Hüseyin Çevik isimli hoca yeni paylaştığı videosunda Zeynep Bastık hakkında isim vermeden konuştu.

Hüseyin Çevik isimli hoca yeni paylaştığı videosunda Zeynep Bastık hakkında isim vermeden konuştu.

Çevik o videosunda, 'Allah aşkına şu genişliğe bak? Yani eski kocamla, sevgilimle aynı anda takılırım ben diyor, problem yok diyor. 2024'te bu kadar serbestse 2025'te bunlar ne yapar arkadaşlar? 2030'da? Oooo direkt soyun yol ortasında. Sokak ortasında zina edelim derler. Kadın duble yapmış' dedi.

Çevik o videosunda, 'Allah aşkına şu genişliğe bak? Yani eski kocamla, sevgilimle aynı anda takılırım ben diyor, problem yok diyor. 2024'te bu kadar serbestse 2025'te bunlar ne yapar arkadaşlar? 2030'da? Oooo direkt soyun yol ortasında. Sokak ortasında zina edelim derler. Kadın duble yapmış' dedi.

İşte o anlar: 👇

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