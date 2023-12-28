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Dolandırıcılık İddialarıyla Gündemi Sarsan 2. Sayfa Sunucuları Müge ve Gülşen Ayrılıyor: Yeni Sunucu Kim?

Dolandırıcılık İddialarıyla Gündemi Sarsan 2. Sayfa Sunucuları Müge ve Gülşen Ayrılıyor: Yeni Sunucu Kim?

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.12.2023 - 12:23

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programını mutlaka biliyorsunuzdur. Güncel magazin olaylarının konuşulduğu ve büyük tartışmaların yaşandığı programın sunucuları Müge ve Gülşen'e dair geçtiğimiz günlerde enteresan iddialar duymuştuk. Her ne kadar bunu yalanlasalar da, Medya Radar'da yer alan habere göre programda büyük bir değişikliğe gidildiği öğrenildi...

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Hafta içi her sabah TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programı, uzun süredir Müge ve Gülşen ikilisinin sunumuyla gerçekleşiyor.

Hafta içi her sabah TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programı, uzun süredir Müge ve Gülşen ikilisinin sunumuyla gerçekleşiyor.

Uzun yıllardır arkadaş olan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in birlikte sunmaya başladığı 2. Sayfa, TV ekranlarında en çok izlenen magazin yorumu programlarından bir tanesi.

Hatırlarsanız İrem Derici geçtiğimiz günlerde katılmış olduğu bir programda "manav" kod adıyla hepimizi meraklandıran bir dolandırıcılık hikayesi anlatmıştı.

Hatırlarsanız İrem Derici geçtiğimiz günlerde katılmış olduğu bir programda "manav" kod adıyla hepimizi meraklandıran bir dolandırıcılık hikayesi anlatmıştı.

Bu hikayede yaşça biri büyük biri küçük olan iki ismin arasında soğuk rüzgarlar gezdiğini söylemişti. Hatta birinin diğerini dolandırdığını ve Amerika'ya yerleşme planları olduğunu anlatmıştı.

Tüm hikayeyi burada anlattık:

Tabii "manav" kod adıyla anlatılan isimlerin Müge ve Gülşen olduğu düşünülmüş, sosyal medyada buna yönelik yorumlar yapılmıştı.

Tabii "manav" kod adıyla anlatılan isimlerin Müge ve Gülşen olduğu düşünülmüş, sosyal medyada buna yönelik yorumlar yapılmıştı.

Bilmeyenleriniz için Müge Dağıstanlı 55, Gülşen Yüksel ise 46 yaşında. Birlikte yürüttükleri iş bir kenara dursun, aralarındaki bu yaş farkı da hikayeye oldukça uyum sağlıyordu.

Ardından duyduklarına sinirlenen Müge ve Gülşen, ertesi gün programda haklarında geçen dolandırıcılık iddiaları için sinirlenmiş ve açıklama yapmışlardı.

Ardından duyduklarına sinirlenen Müge ve Gülşen, ertesi gün programda haklarında geçen dolandırıcılık iddiaları için sinirlenmiş ve açıklama yapmışlardı.

'Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... ' demişlerdi ve aralarında böyle bir durumun olmasının mümkün dahi olmadığını anlatmışlardı.

İrem Derici'ye verdikleri cevabı kaçıranlar için:

Öğrenilene göre Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı 29 Aralık 2023 Cuma günü son bölümüyle ekranlara ceda ediyor.

Öğrenilene göre Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı 29 Aralık 2023 Cuma günü son bölümüyle ekranlara ceda ediyor.

Medya Radar'da yer alan habere göre 2 Ocak 2024 Salı günü TV8 ekranlarında yepyeni bir magazin programı başlayacak. Müge Dağıstanlı programdaki yerini korusa da, Gülşen Yüksel'in yerine yepyeni bir isim gelecek.

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Söylenenlere göre Gülşen Yüksel, programdan ayrılmak istediğini belirtmiş.

Söylenenlere göre Gülşen Yüksel, programdan ayrılmak istediğini belirtmiş.

Acun Ilıcalı da bunun üstüne yeni bir yol izleyerek programa yeni bir isim transfer etmiş.

Müge Dağıstanlı'ya yeni programda eşlik edecek olan ismin ise Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu olacak.

Müge Dağıstanlı'ya yeni programda eşlik edecek olan ismin ise Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu olacak.

Programın yeni ismi ise 2. Sayfa değil, Aramızda Kalmasın şeklinde değiştirilecek.

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