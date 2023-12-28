Dolandırıcılık İddialarıyla Gündemi Sarsan 2. Sayfa Sunucuları Müge ve Gülşen Ayrılıyor: Yeni Sunucu Kim?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programını mutlaka biliyorsunuzdur. Güncel magazin olaylarının konuşulduğu ve büyük tartışmaların yaşandığı programın sunucuları Müge ve Gülşen'e dair geçtiğimiz günlerde enteresan iddialar duymuştuk. Her ne kadar bunu yalanlasalar da, Medya Radar'da yer alan habere göre programda büyük bir değişikliğe gidildiği öğrenildi...