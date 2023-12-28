Dolandırıcılık İddialarıyla Gündemi Sarsan 2. Sayfa Sunucuları Müge ve Gülşen Ayrılıyor: Yeni Sunucu Kim?
Dolandırıcılık İddialarıyla Gündemi Sarsan 2. Sayfa Sunucuları Müge ve Gülşen Ayrılıyor: Yeni Sunucu Kim?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programını mutlaka biliyorsunuzdur. Güncel magazin olaylarının konuşulduğu ve büyük tartışmaların yaşandığı programın sunucuları Müge ve Gülşen'e dair geçtiğimiz günlerde enteresan iddialar duymuştuk. Her ne kadar bunu yalanlasalar da, Medya Radar'da yer alan habere göre programda büyük bir değişikliğe gidildiği öğrenildi...
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Hafta içi her sabah TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programı, uzun süredir Müge ve Gülşen ikilisinin sunumuyla gerçekleşiyor.
Hatırlarsanız İrem Derici geçtiğimiz günlerde katılmış olduğu bir programda "manav" kod adıyla hepimizi meraklandıran bir dolandırıcılık hikayesi anlatmıştı.
Tabii "manav" kod adıyla anlatılan isimlerin Müge ve Gülşen olduğu düşünülmüş, sosyal medyada buna yönelik yorumlar yapılmıştı.
Ardından duyduklarına sinirlenen Müge ve Gülşen, ertesi gün programda haklarında geçen dolandırıcılık iddiaları için sinirlenmiş ve açıklama yapmışlardı.
Öğrenilene göre Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı 29 Aralık 2023 Cuma günü son bölümüyle ekranlara ceda ediyor.
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Söylenenlere göre Gülşen Yüksel, programdan ayrılmak istediğini belirtmiş.
Müge Dağıstanlı'ya yeni programda eşlik edecek olan ismin ise Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu olacak.
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