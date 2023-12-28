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Doktorlar Dizisinin Tam da Bugün Kaç Yaşına Girdiğini Öğrenince Yaşlı Hissedebilirsiniz

Doktorlar Dizisinin Tam da Bugün Kaç Yaşına Girdiğini Öğrenince Yaşlı Hissedebilirsiniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.12.2023 - 11:37

Bir zamanlar hepimizi ekrana kilitleyen Doktorlar dizisi dönemin fazlaca ses getiren yapımlarından birisiydi. Öyle ki tekrar bölümlerinin bile milyonlar tarafından izlenmesiyle Doktorlar dizisi resmen kült bir yapıma dönüştü. Peki Doktorlar dizisi, ekran yolculuğuna ne zaman başlamıştı dersiniz?

Dikkat: Bu bilgi size bi' tık yaşlı hissettirebilir!

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Amerikan yapımı Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, hiç şüphesiz ekranların en sevilen yapımlarından oldu.

Amerikan yapımı Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, hiç şüphesiz ekranların en sevilen yapımlarından oldu.

Uyarlama bir dizi olan Doktorlar'ın senaryosu, neredeyse birebir aynıydı. Fakat karakterlerin hikayeleri epey bir gelişti. 

Dizinin sevilen karakterlerine ise Yasemin Ergene, Kutsi, Bekir Aksoy, Melike Güner, Yağmur Atacan, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Aysun Kayacı'nın yer aldığı dizi, tam 4 sezon boyunca ekranlara geldi.

Özellikle Levent'in Ela'yı düğün gününde terk etmesi, milyonların aklına kazınmıştı.

Özellikle Levent'in Ela'yı düğün gününde terk etmesi, milyonların aklına kazınmıştı.

Doktorlar dizisi, yalnızca ilk bölümleriyle değil tekrar bölümleriyle de seyirciyi ekrana bağlamayı başardı. Reyting sıralamasında büyük bir başarı elde eden dizi, belki de Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından.

Peki hala birçok kesitini sosyal medyada gördüğümüz Doktorlar, yayın hayatına ne zaman başladı dersiniz?

Peki hala birçok kesitini sosyal medyada gördüğümüz Doktorlar, yayın hayatına ne zaman başladı dersiniz?

Sosyal medyada Doktorlar dizisinin ikonik anlarını paylaşan 'no context Doktorlar' sayfası, bu sevilen dizinin yayın hayatına başladığı ilk günü duyurdu. Bu tarihi öğrenenler ise kendilerini yaşlı hissetmekten alıkoyamadı!

İlk bölümüyle 28 Aralık 2006'da yayınlanan Doktorlar, bugün tam 17 yaşında! 👇🏻

Tabii bu bilgi birçok Doktorlar izleyicisine yaşlı hissetirdi.

Tabii bu bilgi birçok Doktorlar izleyicisine yaşlı hissetirdi.
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17 yıl!?

17 yıl!?
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Yaşlanmak bir yana dursun, Doktorlar sayesinde bu kutsal mesleği yapmaya karar veren birçok kişi kendi ilham verici hikayelerini paylaştı!

Yaşlanmak bir yana dursun, Doktorlar sayesinde bu kutsal mesleği yapmaya karar veren birçok kişi kendi ilham verici hikayelerini paylaştı!
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Başardın Ceren! İyi ki başardın...

Başardın Ceren! İyi ki başardın...
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Bakın hala nasıl da ezbere biliyoruz repliklerini.

Bakın hala nasıl da ezbere biliyoruz repliklerini.
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Doktorlar bir başyapıttır diyebilir miyiz?

Doktorlar bir başyapıttır diyebilir miyiz?
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Yeni takıntımız hayırlı olsun. 😂

Yeni takıntımız hayırlı olsun. 😂
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