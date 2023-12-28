Doktorlar Dizisinin Tam da Bugün Kaç Yaşına Girdiğini Öğrenince Yaşlı Hissedebilirsiniz
Doktorlar Dizisinin Tam da Bugün Kaç Yaşına Girdiğini Öğrenince Yaşlı Hissedebilirsiniz
Bir zamanlar hepimizi ekrana kilitleyen Doktorlar dizisi dönemin fazlaca ses getiren yapımlarından birisiydi. Öyle ki tekrar bölümlerinin bile milyonlar tarafından izlenmesiyle Doktorlar dizisi resmen kült bir yapıma dönüştü. Peki Doktorlar dizisi, ekran yolculuğuna ne zaman başlamıştı dersiniz?
Dikkat: Bu bilgi size bi' tık yaşlı hissettirebilir!
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Amerikan yapımı Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, hiç şüphesiz ekranların en sevilen yapımlarından oldu.
Özellikle Levent'in Ela'yı düğün gününde terk etmesi, milyonların aklına kazınmıştı.
Peki hala birçok kesitini sosyal medyada gördüğümüz Doktorlar, yayın hayatına ne zaman başladı dersiniz?
İlk bölümüyle 28 Aralık 2006'da yayınlanan Doktorlar, bugün tam 17 yaşında! 👇🏻
Tabii bu bilgi birçok Doktorlar izleyicisine yaşlı hissetirdi.
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17 yıl!?
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Yaşlanmak bir yana dursun, Doktorlar sayesinde bu kutsal mesleği yapmaya karar veren birçok kişi kendi ilham verici hikayelerini paylaştı!
Başardın Ceren! İyi ki başardın...
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Bakın hala nasıl da ezbere biliyoruz repliklerini.
Doktorlar bir başyapıttır diyebilir miyiz?
Yeni takıntımız hayırlı olsun. 😂
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