Umut Evirgen'den Eşi Alina Boz'a Evliliklerinin İlk Ayında Akıl Sır Erdirilemeyecek Sürpriz
Umut Evirgen'den Eşi Alina Boz'a Evliliklerinin İlk Ayında Akıl Sır Erdirilemeyecek Sürpriz
İlişki haberiyle magazinde büyük bir bomba etkisi yaratan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, bu ayın başında evlenmişti bildiğiniz gibi. Balayına gitmemeleri ile dikkat çeken ikili, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Umut Evirgen, eşi Alina Boz'a enteresan bir sürpriz yaptığını anlattı...
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Yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen ile Alina Boz'un aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.
Hatta öyle ki ikilinin kısa süreli bu ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı iddiaları Ekim ayından itibaren magazinde yer almaya başlamıştı.
Fakat Kasım ayında Alina Boz'un gelinlik bakmak için harekete geçtiğini duymaya başlamıştık.
Çift beş aylık birlikteliklerini 2 Aralık Cumartesi günü evlilikle taçlandırmıştı.
Düğünün her detayını en ince ayrıntısına kadar konuştuktan sonra sıra balayına gelmişti. Fakat çift balayına gitmedi.
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Evlilikleri daha bir aylık bile olmayan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Son yaptığı sürprizin ise bu sabah gerçekleştiğini anlatan Evirgen, "Alina'yı uyanır uyanmaz resim sergisine getirdim." dedi.
Beklenmedik sürpriz görenlerin kafasını karıştırdı. 😂
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