Umut Evirgen'den Eşi Alina Boz'a Evliliklerinin İlk Ayında Akıl Sır Erdirilemeyecek Sürpriz

Emirgan'da bir teknede gerçekleşen düğün resmen ünlüler geçidi olmuştu. Düğüne dair pek çok an sosyal medyada en ince detayına kadar konuşulmuştu hatırlarsanız. Bunlardan biri de ortamın basıklığı ve küçüklüğü olmuştu. Zaten bu organizasyon bir düğünden çok eğlence gibi düzenlenmişti.