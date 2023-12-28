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Umut Evirgen'den Eşi Alina Boz'a Evliliklerinin İlk Ayında Akıl Sır Erdirilemeyecek Sürpriz

Umut Evirgen'den Eşi Alina Boz'a Evliliklerinin İlk Ayında Akıl Sır Erdirilemeyecek Sürpriz

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.12.2023 - 11:34

İlişki haberiyle magazinde büyük bir bomba etkisi yaratan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, bu ayın başında evlenmişti bildiğiniz gibi. Balayına gitmemeleri ile dikkat çeken ikili, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Umut Evirgen, eşi Alina Boz'a enteresan bir sürpriz yaptığını anlattı...

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Yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen ile Alina Boz'un aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

Yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen ile Alina Boz'un aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız.

Yaklaşık altı ay önce sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafla duyurdukları ilişkilerinde oldukça ciddi düşündüklerini de sık sık magazinde görüyorduk.

Hatta öyle ki ikilinin kısa süreli bu ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı iddiaları Ekim ayından itibaren magazinde yer almaya başlamıştı.

Hatta öyle ki ikilinin kısa süreli bu ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı iddiaları Ekim ayından itibaren magazinde yer almaya başlamıştı.

Çiftin evleneceğine ilişkin dedikodular magazinde ve sosyal meydada geziyordu. Hatta Ekim ayında başlamıştı. Henüz ilişkileri çok yeni olan ikili bu iddialara bir cevap vermemişti.

Fakat Kasım ayında Alina Boz'un gelinlik bakmak için harekete geçtiğini duymaya başlamıştık.

Fakat Kasım ayında Alina Boz'un gelinlik bakmak için harekete geçtiğini duymaya başlamıştık.

Öyle ki beğendiği gelinliği bulabilmek için yurt dışına bile gitmişti ünlü oyuncu.

Çift beş aylık birlikteliklerini 2 Aralık Cumartesi günü evlilikle taçlandırmıştı.

Çift beş aylık birlikteliklerini 2 Aralık Cumartesi günü evlilikle taçlandırmıştı.

Emirgan'da bir teknede gerçekleşen düğün resmen ünlüler geçidi olmuştu. Düğüne dair pek çok an sosyal medyada en ince detayına kadar konuşulmuştu hatırlarsanız. Bunlardan biri de ortamın basıklığı ve küçüklüğü olmuştu. Zaten bu organizasyon bir düğünden çok eğlence gibi düzenlenmişti.

Düğünün her detayını en ince ayrıntısına kadar konuştuktan sonra sıra balayına gelmişti. Fakat çift balayına gitmedi.

Düğünün her detayını en ince ayrıntısına kadar konuştuktan sonra sıra balayına gelmişti. Fakat çift balayına gitmedi.

İlişkilerinin başından itibaren yurt dışı seyahatleri gerçekleştiren çiftin balayı için ne yapacağı merakla bekleniyordu. Fakat ikili bırakın yurt dışını, yurt içinde bile herhangi bir yere gitmedi. Bunun sebebi sorulunca da çok hasta olduklarını, iyileşirlerse gideceklerini söylediler.

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Evlilikleri daha bir aylık bile olmayan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Evlilikleri daha bir aylık bile olmayan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Gecce'de yer alan habere göre kendilerine gelen soruları yanıtlayan Evirgen, planlı hareket etmekten hoşlanmadığını ve sürprizleri sevdiğini belirtti.

Son yaptığı sürprizin ise bu sabah gerçekleştiğini anlatan Evirgen, "Alina'yı uyanır uyanmaz resim sergisine getirdim." dedi.

Son yaptığı sürprizin ise bu sabah gerçekleştiğini anlatan Evirgen, "Alina'yı uyanır uyanmaz resim sergisine getirdim." dedi.

'Alina’ya son yaptığım sürpriz bu sabah uyanır uyanmaz onu çok güzel bir resim sergisine getirmekti.'

Beklenmedik sürpriz görenlerin kafasını karıştırdı. 😂

Beklenmedik sürpriz görenlerin kafasını karıştırdı. 😂

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