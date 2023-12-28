Semicenk'in "Esra Erol'dan Fırça Yedik" Açıklamasına Esra Erol'dan İlk Cevap Geldi!

Semicenk, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ilginç halleriyle damga vurmuştu hatırlarsanız. Törende Pişman Değilim şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Semicenk ve Doğu Swag'in yaptıkları canlı yayın da törendeki hareketleri kadar olay olmuştu. Semicenk ve Doğu Swag yaptıkları yayında Esra Erol'dan konuştukları için azar işittiklerini söylemişti. Şimdi Esra Erol'dan o anlara dair ilk açıklama geldi.

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