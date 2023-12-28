Semicenk'in "Esra Erol'dan Fırça Yedik" Açıklamasına Esra Erol'dan İlk Cevap Geldi!
Semicenk'in "Esra Erol'dan Fırça Yedik" Açıklamasına Esra Erol'dan İlk Cevap Geldi!
Semicenk, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ilginç halleriyle damga vurmuştu hatırlarsanız. Törende Pişman Değilim şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Semicenk ve Doğu Swag'in yaptıkları canlı yayın da törendeki hareketleri kadar olay olmuştu. Semicenk ve Doğu Swag yaptıkları yayında Esra Erol'dan konuştukları için azar işittiklerini söylemişti. Şimdi Esra Erol'dan o anlara dair ilk açıklama geldi.
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Semicenk, son dönemde arka arkaya çıkardığı hit şarkılarıyla yükselişe geçerek, müzik listelerinin altını üstüne getirmeye devam ediyor.
Semicenk, bu sene 49. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 2 farklı dalda ödül aldı.
Hem Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı hem de Doğu Swag ile birlikte Yılın En İyi Şarkısı ödülünü alan Semicenk’in bazı hareketleri geceye damgasını vurdu.
Norm Ender'in Parla isimli 100. yıl marşına eşlik etmemesi ve sırasını beklerken telefonda oyun oynaması bunlardan sadece ikisi.
Törenden bir süre sonra gecenin kritiğini birlikte Yılın Şarkısı ödülü aldığı arkadaşı Doğu Swag ile birlikte yapan Semicenk’in bu yayını olay olmuştu.
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Semicenk, Esra Erol'dan “Sessiz olun” diyerek uyarı aldıklarını söyleyince ve Doğu Swag de ”Esra Erol annem gibi azarladı beni." diyince olanlar olmuştu hatırlarsanız.
Bu olay hakkında bir süredir sessizliğini koruyan Esra Erol’dan muhabir online’nın haberine göre ilk açıklama geldi.
Esra Erol, “Ben onlara kızmadım” diyerek olayı tatlıya bağlamış oldu 👇
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